Политика

ИзвестияИзвестияУкраина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
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Киев пригрозил оспорить поправки о смягчении правил ЕС для «Северного потока 2»

Интерфакс08:01

Киев пообещал найти другие способы блокировки «Северного потока-2»

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Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

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Украина может подать в суд на Германию из-за «Северного потока — 2»

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Московский Комсомолец08:55

На Украине нашли способ заблокировать работу «Северного потока-2»

Росбалт09:07

Украина будет жаловаться на Германию из-за «Северного потока – 2»

News.ru09:24
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:54, Вашингтон
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Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
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Вышел трейлер экранизации «Цвета из иных миров» Лавкрафта

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В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
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Сбербанк намерен закрыть сделку с Mail.ru Group до 2020 года

Сбербанк планирует закрыть сделку с Mail.ru Group по созданию совместного предприятия до 2020 года, заявил 7 ноября первый зампредседателя кредитного учреждения Лев Хасис.
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Кино

Вышел первый трейлер нового сериала М. Найта Шьямалана

После череды зловещих предваряющих тизеров опубликован и первый официальный трейлер "Дома с прислугой" (Servant) - нового сериала М. Найта Шьямалана, создателя "Шестого чувства" и трилогии "Неуязвимый" / "Сплит" / "Стекло".
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Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не будет им угрожать

Напомним, ранее в октябре Владимир Путин рассказал о российском оружии, подобного которому нет у одной страны в мире.
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Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

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Reuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ

Министерство финансов России планирует в следующем году изменить структуру валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Reuters источник в ведомстве.
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Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
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Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
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В Кремле не обсуждали идею о ремонте ветхого жилья за счет владельцев

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«Нафтогаз» ожидает решения суда по долгу «Газпрома» до апреля

"Нафтогаз" ожидает решения суда Амстердама по долгу "Газпрома" до апреля.
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Политика

Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске

Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
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Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования

Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.
ИнфоСМИ вчера в 14:18
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Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии

Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.
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Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
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Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах

Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
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Ляшко и представитель Зеленского подрались в аэропорту

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Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ

Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.
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Политика

Захарова назвала золотыми слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление французского президента Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" Североатлантического альянса.
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Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая

Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List.
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Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов

Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Газета.Ru 07:18
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Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный фильмами-расследованиями о допинге в российском спорте, утверждает, что к России могут применить самые серьёзные санкции в случае подтверждения информации о манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане в преддверии матча с «Манчестер Сити» прокомментировал высказывание наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.
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Глава Комитета солдатских матерей отказалась уходить в отставку

Председатель Комитета солдатских матерей России Флера Салиховская рассказала "Газете.Ru", что она не подписывала документов о сложении полномочий.
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