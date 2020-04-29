Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Если Россия завершит строительство газопровода «Северный поток-2», транзит газа через Украину после 2025 года остановится. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК заявил глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон.
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с чего всё началось

Глава «Оператора ГТС Украины» — РБК: «Мы готовы к «нулевому транзиту»

Как "Газпром" и Украина договорились о сохранении транзита в Европу В конце декабря 2019 года истек десятилетний контракт на поставку и транзит российского газа через Украину в Европу.
РБК04:00

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Депутат ответил на заявление Киева о срыве строительства «Северного потока»

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Украина пообещала сорвать строительство «Северного потока — 2»

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Глава «Оператора ГТС Украины» — РБК: «Мы готовы к «нулевому транзиту»

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«Бессмысленная болтовня!» Политолог об украинских угрозах «Северному потоку-2»

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Украина может остановить транзит газа из России после запуска «Северного потока - 2»

ТАСС06:14

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

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В Госдуме оценили заявление главы «Оператора ГТС Украины» о «Северном потоке — 2»

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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
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Брестское «Динамо» вышло в финал Кубка Белоруссии

Солигорский "Шахтер" обыграл брестское "Динамо" в ответном полуфинале Кубка России — 4:2.
Матч ТВ 13:00
Происшествия

В Акбулаке опасаются вспышки коронавируса среди врачей

Уточняется, что в Акбулаке есть пациент с диагнозом "коронавирус", однако он проходит лечение дома.
Вести.Ru 11:41
Общество

Власти Москвы уточнили вопрос переоформления рабочих пропусков

Позднее стало известно, что режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая.
Вечерняя Москва 12:00
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Происшествия

В Туле скончался 17-летний подросток с подозрением на коронавирус

28 апреля в больнице скончался 17-летний житель Тулы.
Тульские новости 03:58
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Общество

Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом

За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:45
Общество

Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
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Общество

Ubisoft анонсирует новый Assassin’s Creed в прямом эфире

Игромания.ру 08:39
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
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Шоу-бизнес

Айза Анохина показала результат подтяжки лица

Популярная Instagram-блогер Айза Анохина решила воспользоваться режимом самоизоляции и сделала пластическую операцию на лице.
iReactor вчера в 21:28
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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Религия

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

ТАСС 08:31
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Спорт

Игра Generation Zero временно стала бесплатной в Steam

Вашингтон, 29 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Студия Systemic Reaction объявила, что её игра Generation Zero станет временно бесплатной в сервисе Steam.
REGNUM 01:45
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Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал

Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
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Общество

Симоньян: в RT 10% сотрудников оказались заражены коронавирусом

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram о результатах проведенного исследования сотрудников компании на антитела к коронавирусу.
Московский Комсомолец 07:35
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Космос

Китайские астрономы нашли в Млечном пути новые «звездные колыбели»

Группа астрономов из Китая открыла в галактике Млечный Путь два молекулярных облака, которые также называют "звездными колыбелями".
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Глеб Самойлов экстренно госпитализирован

Газета.Ru 12:17
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Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

REGNUM 04:09
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Общество

На майские праздники усилят контроль самоизоляции в Подмосковье

Во время майских праздников на территории Московской области соблюдение режима самоизоляции будут проверять усиленные патрули, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
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Происшествия

В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику.
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Шоу-бизнес

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Ранее Хадид несколько раз признавалась в интервью, что не планирует связывать всю свою жизнь с карьерой модели, так как давно мечтает о семье и детях.
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Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов

Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов.
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«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве

Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
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Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
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Политика

Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
ТАСС 05:56
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«АвтоВАЗ» выпустит новое поколение Lada Granta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» в течение ближайших двух лет выпустит новое поколение модели Lada Granta.
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