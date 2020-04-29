Санкции США оказали значительное влияние на переговоры "Газпрома" и Украины — Сколько "Газпром" платит за транзит через территорию Украины после падения цен на газ на европейских хабах?

с чего всё началось

Если Россия завершит строительство газопровода «Северный поток-2», транзит газа через Украину после 2025 года остановится. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК заявил глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон.

Здоровье Более 70 медиков в России умерли от коронавируса Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что в России от коронавируса скончались более 70 работников медицины, передает РИА "Новости". 851

Происшествия Следователи задержали бывшего замгубернатора Курганской области Следователи задержали бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей. 20

Экономика Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса. 9

Здоровье У главврача липецкой больницы подтвержден коронавирус В Долгоруковской больнице сегодня проводят необходимые противоэпидемические меры, после выявления у медработников инфекции COVID-19. 3

Хоккей Хоккеистов белорусского клуба обвинили в распространении порнографии Хоккеистов команды "Динамо-Молодечно", выступающей в белорусской Экстралиге, обвиняют в распространении порнографии, сообщает "Прессбол".

Технологии «Коронавирус вызывает химический пожар в легких. Это несколько заболеваний в одном» За 35 лет работы с тромбозами пришлось сталкиваться с массивными тромбоэмболиями легочной артерии, «растворять» тромбы у пациентов, удалось создать методы диагностики и написать несколько учебников.

Политика Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики. 477

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 149

Здоровье В Минздраве назвали важный симптом коронавируса Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции. 632

Здоровье Омск начнет принимать инфицированных коронавирусом из Якутии Омская область готовится принять пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщает в среду региональный оперштаб. 237

Политика Северный флот ведет трубоукладчик «Академик Черский» до самой Балтики По данным навигационного портала Marinetraffic, трубоукладчик «Академик Черский» завершает переход через Северное море и приближается к берегам Дании.

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 251

Политика Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата» Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие. 9

Общество Воробьев: Подмосковье вышло на плато заболеваемости коронавирусом Московская область вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. 459

Общество Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе". 781