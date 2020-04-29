Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Если Россия завершит строительство газопровода «Северный поток-2», транзит газа через Украину после 2025 года остановится. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК заявил глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон.
Читать в источнике
Комментировать200
с чего всё началось

Глава «Оператора ГТС Украины» — РБК: «Мы готовы к «нулевому транзиту»

Как "Газпром" и Украина договорились о сохранении транзита в Европу В конце декабря 2019 года истек десятилетний контракт на поставку и транзит российского газа через Украину в Европу.
РБК04:00

Подробнее о событии

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

RT на русском06:44

Украина намерена предотвратить строительство «Северного потока-2»

Газета.Ru06:15

В Киеве предложили «Газпрому» хранить газ на Украине

РИА Новости05:58

Газпром может больше не продлевать договор с Украиной — Макогон

REGNUM06:26

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Lenta.ru04:52

ГТС Украины: санкции США повлияли на переговоры «Газпрома» и Украины

News.ru04:32

Глава украинского оператора предложил «Газпрому» хранить газ на Украине

РБК04:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
325
Общество

Собянин: Все выданные в Москве пропуска будут действительны до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок в Млскве останется прежним: их можно получить два раза в неделю, сказал Собянин.
Эхо Москвы 06:54
Политика

Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней

В ходе совещания президентом объявлены следующие решения: 6, 7, 8 мая объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.
ТВ-21 вчера в 10:56
1
Музыка

Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube

Мойка78 27 апреля в 08:32
60
Кино

Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан

RT на русском 04:11
6
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
5
Гаджеты

Рассекречен смартфон LG L455DL на платформе MediaTek

В распоряжении сетевых источников оказались изображения и данные о технических характеристиках смартфона LG L455DL, официальная презентация которого ожидается в ближайшее время.
3DNews 06:03
Гаджеты

Новый Huawei P Smart 2020 выйдет с сервисами Google

Пришел черед смартфона Huawei P Smart 2020, о котором стало известно от инсайдера Роланда Квандта.
Goroday.ru 06:44
5
Общество

Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед

Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
REGNUM 06:19
1
Происшествия

Сотрудники челябинского минздрава заболели коронавирусом

У четырех сотрудников министерства Челябинской области диагностирован коронавирус.
URA.Ru 06:53
Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

РИА Новости 04:34
21
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
985
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

РИА Новости 00:52
1,9K
Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
263
Общество

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники.
63.ru 04:57
Здоровье

Почти 200 человек заразились коронавирусом в Архангельской области

Архангельск, 29 апреля 2020, 12:26 — REGNUM За сутки в Архангельской области подтвердили 13 случаев нового коронавируса, число зараженных с начала эпидемии выросло до 198 человек.
REGNUM 05:26
1
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,4K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Общество

В Калужской области ввели масочный режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
201
Политика

В МВФ потребовали от Украины не трогать главу НАБУ

Киев, 29 апреля 2020, 11:55 — REGNUM Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Рон ван Роден направил в офис президента Украины письмо, в котором предупредил, что МВФ пересмотрит свои действия, если в стране будут изменены законы, касающиеся национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщило 29 апреля издание «Украинская правда».
REGNUM 04:55
Общество

В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса

Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
Ореанда-Новости 01:10
18
Общество

Всех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин

Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников.
Газета.Ru 04:25
99
Кино

На «Оскар» допустили фильмы без проката в кинотеатрах

К предварительному голосованию в категории «Лучший иностранный фильм» допустят всех членов академии, а не только посетивших спецпоказы в Беверли-Хиллз.
РБК 05:19
4
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ вчера в 09:53
3,2K
Здоровье

Очаг коронавируса по сценарию РКБ имени Куватова выявили в Башкирии

Замминистра здравоохранения Ирина Кононова сообщила во вторник, что в РКБ имени Куватова присходит именно также, как происходило в Белебеевской ЦРБ.
Kursk.com вчера в 12:35
34
Общество

Владельцев дач за пределами Ленобласти ждет карантин

В Смольном предупреждают, что выехавшим на дачи за пределы Ленинградской области петербуржцам придется провести 14 дней на самоизоляции.
АБН 06:15
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
577
Экономика

ЦБ наблюдает возвращение спроса на наличные деньги к обычным значениям

Банк России наблюдает возвращение спроса на наличные деньги к обычным значениям после резкого повышения в марте - апреле.
ТАСС 05:30
Энергетика

В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве

В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 00:40
32
Гаджеты

Обозначены самые используемые и продаваемые смартфоны в мире

Популярный девайс iPhone 7 стал наиболее используемым на планете в 2020 году, а самыми продаваемыми смартфонами оказались гаджеты iPhone XR и 11.
OAnews 01:07
2
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное