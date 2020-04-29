Политика
Lenta.ruУкраина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Если Россия завершит строительство газопровода «Северный поток-2», транзит газа через Украину после 2025 года остановится. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК заявил глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон.
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с чего всё началось
Как "Газпром" и Украина договорились о сохранении транзита в Европу В конце декабря 2019 года истек десятилетний контракт на поставку и транзит российского газа через Украину в Европу.РБК04:00
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Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Общество
Собянин: Все выданные в Москве пропуска будут действительны до 4 мая
Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок в Млскве останется прежним: их можно получить два раза в неделю, сказал Собянин.
Эхо Москвы 06:54
Политика
Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней
В ходе совещания президентом объявлены следующие решения: 6, 7, 8 мая объявлены нерабочими с сохранением заработной платы.
ТВ-21 вчера в 10:56
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 27 апреля в 08:32
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Гаджеты
Рассекречен смартфон LG L455DL на платформе MediaTek
В распоряжении сетевых источников оказались изображения и данные о технических характеристиках смартфона LG L455DL, официальная презентация которого ожидается в ближайшее время.
3DNews 06:03
Гаджеты
Новый Huawei P Smart 2020 выйдет с сервисами Google
Пришел черед смартфона Huawei P Smart 2020, о котором стало известно от инсайдера Роланда Квандта.
Goroday.ru 06:44
Общество
Умер личный пилот Ельцина и Путина Григорий Белодед
Москва, 29 апреля 2020, 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни.
REGNUM 06:19
Происшествия
Сотрудники челябинского минздрава заболели коронавирусом
У четырех сотрудников министерства Челябинской области диагностирован коронавирус.
URA.Ru 06:53
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
РИА Новости 04:34
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Общество
Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники.
63.ru 04:57
Здоровье
Почти 200 человек заразились коронавирусом в Архангельской области
Архангельск, 29 апреля 2020, 12:26 — REGNUM За сутки в Архангельской области подтвердили 13 случаев нового коронавируса, число зараженных с начала эпидемии выросло до 198 человек.
REGNUM 05:26
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Общество
В Калужской области ввели масочный режим
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
Политика
В МВФ потребовали от Украины не трогать главу НАБУ
Киев, 29 апреля 2020, 11:55 — REGNUM Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Рон ван Роден направил в офис президента Украины письмо, в котором предупредил, что МВФ пересмотрит свои действия, если в стране будут изменены законы, касающиеся национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщило 29 апреля издание «Украинская правда».
REGNUM 04:55
Общество
В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса
Жители КНР рассказали, что как страна возвращается к нормальному существованию после постепенного снятия ограничений.
Ореанда-Новости 01:10
Общество
Всех прибывших в Крым на майские праздники поместят на карантин
Власти Крыма из-за коронавирусной инфекции приняли решение помещать в обсерваторы всех прибывших из других регионов России на полуостров во время майских праздников.
Газета.Ru 04:25
Кино
На «Оскар» допустили фильмы без проката в кинотеатрах
К предварительному голосованию в категории «Лучший иностранный фильм» допустят всех членов академии, а не только посетивших спецпоказы в Беверли-Хиллз.
РБК 05:19
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Здоровье
Очаг коронавируса по сценарию РКБ имени Куватова выявили в Башкирии
Замминистра здравоохранения Ирина Кононова сообщила во вторник, что в РКБ имени Куватова присходит именно также, как происходило в Белебеевской ЦРБ.
Kursk.com вчера в 12:35
Общество
Владельцев дач за пределами Ленобласти ждет карантин
В Смольном предупреждают, что выехавшим на дачи за пределы Ленинградской области петербуржцам придется провести 14 дней на самоизоляции.
АБН 06:15
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском 04:29
Экономика
ЦБ наблюдает возвращение спроса на наличные деньги к обычным значениям
Банк России наблюдает возвращение спроса на наличные деньги к обычным значениям после резкого повышения в марте - апреле.
ТАСС 05:30
Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 00:40
Гаджеты
Обозначены самые используемые и продаваемые смартфоны в мире
Популярный девайс iPhone 7 стал наиболее используемым на планете в 2020 году, а самыми продаваемыми смартфонами оказались гаджеты iPhone XR и 11.
OAnews 01:07