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Офис генпрокурора Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, говорится в сообщении ведомства на его странице в Facebook. Белорусская сторона считает их сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера.В источнике
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