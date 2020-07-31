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РБК
РБК

Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

Офис генпрокурора Украины обратился к Минску с запросом о временном аресте россиян, задержанных в Белоруссии, говорится в сообщении ведомства на его странице в Facebook. Белорусская сторона считает их сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера.В источнике
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Lenta.ru

Украина запросила временный арест воевавших на Донбассе «российских боевиков»

Lenta.ru11:04
ТАСС

Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам и просит об их аресте

ТАСС11:19
РБК

Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

РБК11:14
Московский Комсомолец

Украина потребует у Белоруссии выдать 28 задержанных

Московский Комсомолец11:13
Дождь

Украина потребует выдачи 28 наемников ЧВК «Вагнер», задержанных в Беларуси

Дождь11:32
Газета.Ru

Генпрокуратура Украины будет просить Белоруссию выдать 28 задержанных в Минске

Газета.Ru11:01
Интерфакс

Киев будет добиваться выдачи 28 из 33 задержанных «вагнеровцев»

Интерфакс10:59
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У экс-сотрудника ФТС конфискуют имущество на сумму 32 млн рублей

Иск отечественные прокуроры касательно обращения в казну государства имущества бывшего главы управления, который имел звание генерал-лейтенанта, на общую сумму больше 121 миллиона рублей направили в суд российской столицы.
У экс-сотрудника ФТС конфискуют имущество на сумму 32 млн рублей
Актуальные Новости07:36
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Росавиация решила удвоить компенсации авиакомпаниям за обвал перевозок

Росавиация предложила правительству увеличить компенсации авиакомпаниям за каждого потерянного пассажира из-за пандемии коронавируса — с утвержденных ранее 365 до 840 руб. на человека, сохранив общий размер субсидий на уровне 23,4 млрд руб. Об этом РБК сообщили топ-менеджер одной из крупнейших авиакомпаний и источник в профильном ведомстве.
РБК11:34

Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru06:26
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Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске

Центральный районный суд в Хабаровске арестовал на семь суток приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова, участвовавшего в несанкционированных митингах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
РИА Новости10:53
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Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБКвчера в 07:41
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
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Дегтярев ответил на расследование Навального

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что его родители на нажитые сбережения купили участок под Москвой и построили дом, который политик Алексей Навальный в расследовании оценил в 100 млн рублей.
Интерфакс09:11
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В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar, ехавший в Сочи, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.
РИА Новости03:57
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МИД России возмущен осквернением памятника Рокоссовскому в Польше

Как заявили на Смоленской площади, "поставленное в Польше на поток" осквернение памятников советским воинам-освободителям напрямую связано "с атмосферой враждебности по отношению к СССР и России, нагнетаемой усилиями властей и ведущих СМИ, кампанией по переписыванию и фальсификации истории в русофобском духе, давно ставшей стержнем польской исторической политики".
ТАСС09:25
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