Политика
ИжевскИнфо.РУУкраина попросила арестовать задержанных в Белоруссии граждан РФ
В Генрпрокуратуре Белорусии заявили, что из 28 задержанным предъявлены обвинения в подготовке теракта. Девять из них при этом являются гражданами Украины. В МИД РФ попросили белорусскую сторону прекратить нагнетание перед выборами.
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Кино
Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".
ТАСС 13:15
Происшествия
В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди
Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета 13:11
Армия и оружие
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
Российская газета 12:56
Происшествия
Бывший зампред правления банка «Таврический» арестован в Петербурге
Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу бывшего заместителя председателя правления банка "Таврический" Дмитрия Гаркушу, обвиняемого в десяти эпизодах особо крупного мошенничества, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.
Интерфакс 12:30
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Здоровье
Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
Британские врачи назвали покалывание и онемение в руках признаком болезней сердца, сообщило издание Express.
РИА Новости 10:59
Происшествия
У муниципального депутата Галяминой прошел обыск
Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос.
Коммерсантъ 11:35
Наука
Банановые волокна предложили использовать для производства автомобилей
Как сообщает ToDay News Ufа, в настоящее время специалисты в области инженерии из Университета Йоханнесбурга (ЮАР) выдвинули предположение об использовании обработанного волокна плантанов вместе с углеродной нанотрубкой и эпоксидной смолой, потому что это образует композитные материалы.
ToDay News Ufa 10:35
Футбол
Гунько заменит Юрана на посту главного тренера «Химок»
Сергей Юран покинет должность главного тренера "Химок". Его заменит Дмитрий Гунько, последним местом работы которого был "Спартак-2".
Вести.Ru 12:48
Общество
Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Экономика
Apple стала самой дорогой компанией в мире
Apple снова стала самой дорогой компанией в мире, капитализация американской корпорации на фоне ралли акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов, что превысило стоимость нефтяной Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 11:40
Происшествия
Жене рэпера Картрайта предъявили обвинение в его убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК России.
РИА Новости 13:01
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru вчера в 02:20
Шоу-бизнес
Новый клип Лободы с Лолитой и Собчак ставит рекорд по дизлайкам
Светлана Лобода выложила в сеть новый клип «Boom Boom».
Собеседник 11:53
Музыка
Новый клип Билли Айлиш набрал четыре миллиона просмотров за пару часов
Комсомольская правда 08:25
Общество
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в карельском пансионате для пожилых
В Петрозаводске в частном пансионате для пожилых "Малина" зафиксирована вспышка коронавируса среди персонала и постояльцев, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Интерфакс 08:15
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют
Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
RT на русском 10:30
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН 07:22
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Экономика
Росавиация решила удвоить компенсации авиакомпаниям за обвал перевозок
Росавиация предложила правительству увеличить компенсации авиакомпаниям за каждого потерянного пассажира из-за пандемии коронавируса — с утвержденных ранее 365 до 840 руб. на человека, сохранив общий размер субсидий на уровне 23,4 млрд руб. Об этом РБК сообщили топ-менеджер одной из крупнейших авиакомпаний и источник в профильном ведомстве.
РБК 11:34
Общество
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
Здоровье
Врач-стоматолог развеяла основные мифы о кариесе
Врач-стоматолог Луиза Автандилян в интервью с «АиФ» рассказала, каким мифам о кариесе не стоит доверять.
МедиаПоток 01:40
Политика
Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
Происшествия
Задержанный депутат от «Единой России» пытался сбежать с деньгами
Задержанный депутат петербургского Законодательного собрания от «Единой России» Роман Коваль пытался сбежать от силовиков с четырьмя сумками с вещами и деньгами.
МР7.ру 12:23
Футбол
Врач «Спартака» Михаил Бутовский перейдёт в «Рубин»
Как стало известно «Чемпионату», врач московского «Спартака» Михаил Бутовский перейдёт на аналогичную должность в казанский «Рубин».
Чемпионат 12:13
Энергетика
Россия вновь стала мировым лидером по нефтедобыче
Как пишет РИА Новости, РФ до июля 2018 года была мировым лидером по объёмам нефтедобычи, однако в августе первыми по этому показателю стали США.
News.ru 13:04