Политика
Газета.RuУкраина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 15:41, Вашингтон
Авто
Эксперты назвали 10 авто, которые чаще всего увозят на эвакуаторе
Вечерний курьер 02:29
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Политика
Россия, Турция и Иран сделали заявление по израильским ударам в Сирии
Россия, Турция и Иран расценивают израильские удары по территории Сирии дестабилизирующими и провоцирующими рост напряженности в регионе, сообщили президенты Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани в совместном заявлении по итогам трёхсторонних переговоров в Анкаре.
REGNUM 15:34
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
Газета.Ru 15:31
Кино
В сети появилась короткометражка по «Миру Юрского периода»
Одна из старейших голливудских студий Universal опубликовала на своем канале в YouTube короткометражный фильм по «Миру Юрского периода».
Профиль 10:45
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
Политика
Президент Ирана объяснил атаку на Саудовскую Аравию
Президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтяные объекты в Саудовской Аравии «самозащитой народа Йемена».
Lenta.ru 13:56
Происшествия
Суд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о крупном мошенничестве
Российская газета 12:15
Футбол
ЦСКА подтвердил травмы Шарлии и Гогуа
Советский спорт 12:04
Путешествия
Эстония обеспокоена электронными визами в Петербург
Эстония может потерять часть финских туристов из-за электронных виз в Санкт-Петербурге, передает err.ee.
Санкт-Петербургские ведомости 04:50
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Шоу-бизнес
Врачи прекратили лечение рака у актрисы Анастасии Заворотнюк
Медики приостановили лечение тяжелой формы рака у 48-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 13:48
Игры
Gears 5 стала самым успешным релизом Microsoft на Xbox One
Несмотря на слабые результаты в английской рознице, Gears 5 удалось стать самым успешным релизом в истории Microsoft на Xbox One.
Игромания.ру 12:56
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Происшествия
Президент Ярославской торгово-промышленной палаты задержан ФСБ
Павел Кузнецов стал президентом Ярославской торгово-промышленной палаты совсем недавно, на этот пост он был избран 20 ноября 2018 года на съезде ЯрТПП.
ЯрNews 14 сентября в 09:09
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
Российская газета 02:38
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Шоу-бизнес
Ягудин признался, что летом у дома Заворотнюк дежурила «скорая»
Телепрограмма 12:05
Здоровье
В стране заканчивается лекарство для ВИЧ-инфицированных
В стране заканчивается ламивудин — лекарство, которое нужно принимать почти всем ВИЧ-инфицированным пациентам.
Авторадио 11:40
Футбол
Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу
В швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2019 по футболу, который пройдет в декабре в Катаре.
РИА Новости 09:59
Общество
Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Авто
Ford после ухода выплатит компенсации не всем дилерам из России
Как выяснили у официальных дилеров бренда журналисты «Ведомостей», Ford после ухода выплатит компенсации не всем дилерам из РФ.
Tvoe-avto.com 15:36
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Политика
Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
РИА Новости 15:08