Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ

Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
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