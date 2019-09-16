Политика
ИзвестияУкраина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека. Мероприятие проходит в Варшаве в понедельник, 16 сентября. В ходе пленарной дискуссии выступала главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, передает «РИА Новости».
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Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Происшествия
В Саратове возбудили дело по факту изнасилования врача
Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование" (ч. 1 ст. 131 УК РФ).
Интерфакс 23:30
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Экономика
Торговая война довела Китай до распродажи имущества
Сильнее всего в этом году распродажа активов происходит в США — 26 миллиардов долларов с начала года.
Lenta.ru 23:16
Происшествия
В Томске маршрутный автобус перевернулся после столкновения со столбом
Маршрутный автобус перевернулся на улице Иркутский тракт в Томске после столкновения со столбом, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
ТАСС 07:25
Футбол
«Не уступит Киркорову». Зинченко назвал самого стильного футболиста «Манчестер Сити»
Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко дал интервью, в котором назвал аргентинского защитника Николаса Отаменди самым стильным игроком команды.
Sport24.ru 17:36
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
RT на русском 17:15
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Футбол
«У „Ахмата“ сумасшедшая самоотдача» — полузащитник ФК «Ростов» Саплинов
Игрокам футбольного клуба «Ростов» предстоит непростой матч с грозненским «Ахматом».
REGNUM 09:19
Политика
Решение по газопроводу Opal сочли политическим давлением Запада
Депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд оценил решение суда Евросоюза по газопроводу Opal.
РЕН ТВ 14 сентября в 20:38
Общество
«Ъ»: новые ограничения на продажу алкоголя могут ввести в России
Российские власти "концептуально" поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя кафе и барах с залом обслуживания менее 20 кв.м, находящихся в жилых домах.
Газета.Ru 23:25
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Здоровье
5 признаков того, что кишечник перестал быть здоровым
Кишечник теряет здоровые функции, когда в нем нарушается бактериальный баланс – патогенная флора начинает преобладать над полезными микробами.
MedikForum.ru 21:00
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире
Онлайн-ритейлер JD.com сообщает, что предзаказы на самую дешевую модель iPhone 11 по состоянию на 13 сентября составили около 500 тыс. единиц, что на 44% меньше, чем бронь на iPhone XR, которая в этот же период равнялась 900 тыс. гаджетов.
Газета.Ru 09:04
Политика
Четыре страны Центральной Америки остались без электричества
Четыре страны Центральной Америки — Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор — в понедельник, 16 сентября, полностью или частично остались без электричества.
Известия 22:59
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Общество
Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября
РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.
РИАМО 06:23
Спорт
Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
РИА Новости 20:24
Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Атака по объектам саудовских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) была совершена не из Йемена, заявил в ходе пресс-конференции в Эр-Рияде представитель арабской военной коалиции Турки аль-Малики, сообщает Al Arabiya.
Национальная служба новостей 12:21
ЖКХ
Стало известно, когда в Барнауле начнется отопительный сезон
Сегодня, 16 сентября, городские власти официально сообщили об ориентировочной дате начала отопительного сезона.
ПолитСиб.Ру 06:59
Политика
17 сентября 1939 года начался освободительный поход Красной Армии в Польшу
Курган и курганцы 22:00
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 12:47
Наука
Сканирование хрусталика глаза может предсказать диабет второго типа
Новая работа ученых из Эксетерского университета показывает, что измерение уровня аутофлюоресценции в хрусталике глаза позволяет прогнозировать, у кого в будущем будет развиваться сахарный диабет второго типа и преддиабетные состояния, вызванные нарушением толерантности к глюкозе.
Индикатор 03:59
Политика
Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.
BFM.ru 10:20
Хоккей
Двоих хоккеистов пожизненно дисквалифицировали за драку в Новосибирске
ГТРК Новосибирск 21:28
Наука
ИИ Google диагностирует 26 кожных заболеваний не хуже дерматолога
Как сообщает Venture Beat, они разработали диагностический алгоритм, выявляющий 26 заболеваний кожи на основе изображений и описаний симптомов.
Хайтек+ 08:35