Политика

ИзвестияИзвестияУкраина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека. Мероприятие проходит в Варшаве в понедельник, 16 сентября. В ходе пленарной дискуссии выступала главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, передает «РИА Новости».
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Украина попыталась сорвать выступление главного редактора «Крымской газеты» на секции ОБСЕ

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По информации японских СМИ, появления нового поколения легендарного внедорожника придется ждать еще год.
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Отмечается, что тайная пещера была еще и укрытием для боевиков. Сирийские военные нашли в ней их оружие и элементы экипировки.
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