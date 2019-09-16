Политика
Газета.RuУкраина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 17:21, Вашингтон
Энергетика
Рост цен на нефть превысил 15% на фоне атаки дронов в Саудовской Аравии
Ситуация на рынке нефти изменилась после того, как в ночь на 14 сентября два объекта Saudi Aramco подверглись атаке с использованием дронов.
РБК 14:11
Общество
Москвичей предупредили о резких колебаниях атмосферного давления
В Москве ожидается так называемая «барическая пила» - резкие колебания атмосферного давления.
Московский Комсомолец вчера в 04:17
Политика
Захарова назвала фантастикой заявления о шпионящих за ФБР россиянах
Ранее бывшие сотрудники американских спецслужб сообщили Yahoo News, что россиянам удалось получить доступ к переговорам ФБР, местонахождению его команд по наблюдению за российскими агентами и данным о них, которыми располагали американцы — и таким образом избегать наблюдения.
Lenta.ru 15:07
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Гаджеты
Google объявила дату дебюта Pixel 4 и Pixel 4 XL
Компания Google официально объявила дату своей традиционной ежегодной «железной» презентации Made By Google.
iXBT.com 13:42
Экономика
Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна
Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.
Коммерсантъ 15:17
Происшествия
В Ивановской области автобус сбил шестилетнюю девочку на велосипеде
Автобус в городе Шуя Ивановской области насмерть сбил шестилетнюю девочку на велосипеде, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 16:46
Культура
Продюсеры «Друзей» развеяли слухи о продолжении сериала
Создатели популярного комедийного сериала «Друзья» заявили, что никаких продолжений картины или перезагрузок не планируется.
NewInform 14 сентября в 08:07
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда 08:50
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин рассказал, что у дома Заворотнюк дежурила скорая помощь
В последнее время спортсмен стал замечать, что там начала дежурить карета скорой медицинской помощи.
Bimru.ru 13:12
Футбол
«Ростов» победил «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 15:53
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Наука
Российские ученые ищут добровольцев для нахождения в имитирующей невесомость ванне
Ученые планируют проводить эксперимент в течение пяти дней, тогда как самое длительное пребывание в подобных условиях составило 56 суток, и даже в этом случае организм человека хорошо восстановился.
Вечерняя Москва 13:21
Экономика
Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ
Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий нефтедобычу и нефтепереработку, поручил Минэнерго совместно с Минприроды изменить условия лицензий на право пользования недрами трех месторождений в Оренбургской и Самарской областях, которые принадлежат Антипинскому НПЗ.
РБК 01:00
Политика
В партии «Слуга народа» есть сумасшедшие — глава офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди.
REGNUM 06:09
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске дал совет семье Анастасии Заворотнюк
Владимир Борисович дал Заворотнюк и ее родным ценный совет – привезти в больницу к актрисе маленькую дочь Анастасии Милу.
Bimru.ru 06:50
Армия и оружие
ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей для шпионажа
Политическая Экспертиза 14 сентября в 22:15
Гаджеты
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 11:50
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
Армия и оружие
Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»
Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».
Красная весна 03:36
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу стала чемпионом мира
В оставшихся игровых отрезках картина не поменялась, аргентинцы ничего не смогли противопоставить разыгрывающему испанцев Рикки Рубио, который и стал лучшим игроком встречи, набрав 20 очков, сделав 3 подбора, отдав 7 передач.
NewInform вчера в 17:18
Волейбол
Сборная России одержала 4-ю победу на чемпионате Европы по волейболу
Вторым по результативности стал Дмитрий Волков (15 очков). Сборная России одержала четвертую подряд победу на чемпионате Европы.
РБК 13:26
Космос
Опубликовано фото межзвездной кометы, открытой астрономом из Крыма
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл межзвездную комету.
РЕН ТВ 13 сентября в 19:51
Шоу-бизнес
Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пообещал подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" Дмитрия Борисова из-за эфира про актрису Анастасию Заворотнюк.
РИА Новости 14:46
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23