Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.

Политика Дания может остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» Прокладка газопровода в Европу по дну Балтийского моря может задержаться на границе территориальных вод Дании, опасается капитан трубоукладочного судна Кенни Хубен, 16 сентября сообщает Reuters.

Кино Первые кадры с главными героями нового «Терминатора» появились в Сети Первые кадры с главными героями нового фильма «Терминатор: Темные судьбы» опубликовал журнал Total Film.

Армия и оружие Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Экономика Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Футбол Кокорин и Мамаев выходят на свободу Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Общество Четыре страны Центральной Америки остались без электричества Страны Центральной Америки, среди которых Гватемала, Гондурас, Никарагуа и Сальвадор в понедельник, 16 сентября, полностью или частично лишились электроснабжения по причине аварии.

Политика Глава офиса Зеленского рассказал о неудачных звонках в Кремль Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью ВВС рассказал о нескольких своих неудачных попытках дозвониться в Кремль.

Происшествия Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Армия и оружие Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды «Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.

Кино Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.

Энергетика «Нафтогаз» сравнил цену на российский газ до и после Стокгольмского арбитража Цена на российский газ для Украины в III квартале 2019 года без судебных разбирательств между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в Стокгольмском арбитраже была бы в 2 раза выше рыночного уровня, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Экономика Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.

Шоу-бизнес Дочь Рождественского впервые стала мамой в 49 лет Младшая дочь поэта Роберта Рождественского родила долгожданного ребенка. Ксения впервые стала мамой в 49 лет.

Гаджеты Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6 Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).

Гаджеты Xiaomi продемонстрирует Mi MIX 5G, Mi 9 Pro и MIUI 11 24 сентября Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве электронной техники, огласила о дате презентации смартфонов Mi Mix 5G, Mi 9 Pro и операционной системы MIUI 11.