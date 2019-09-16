Политика
Газета.RuУкраина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 18:55, Вашингтон
Армия и оружие
Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии
Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru 17:44
Политика
Посольство РФ обратится в Госдеп из-за публикации о «шпионаже» сотрудников дипмиссии
Публикация в СМИ США статьи о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне ставит под угрозу безопасность персонала.
ТАСС 17:58
Транспорт
Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьево откроется 19 сентября
"19 сентября 2019 года в международном аэропорту Шереметьево запускается в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3)", - отмечается в сообщении.
ТАСС 12:45
Авто
Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры
Мировая премьера нового Land Cruiser 300, по информации того же Best Car, состоится ровно через год – осенью 2020 года.
Автоновости дня 01:49
Баскетбол
Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»
Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
iReactor 11:37
Кино
Джеки Чан извинился перед фанатами по-русски
Джеки Чан попросил прощения у российских фанатов за то, что не сможет приехать в Россию, как это ранее было запланировано.
Культуромания 01:42
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Футбол
Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие сутки. Действующее соглашение с де Хеа рассчитано до 2020 года.
Газета.Ru 14 сентября в 07:32
Здоровье
Минздрав России внедрит новую отечественную вакцину от гриппа
Минздрав России внедрит отечественную четырехвалентную вакцину от гриппа. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.
Сусанин 04:14
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Финансы
Стоимость доллара упала ниже 64 рублей
В понедельник, 16 сентября в ходе торгов на Московской бирже доллар подешевел на 49 копеек. Его курс опустился до 63,85 рубля.
Новые Известия 08:54
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Футбол
«Астон Вилла» и «Вест Хэм» сыграли вничью
«Астон Вилла» дома сыграла вничью с «Вест Хэмом» (0:0) в матче 5-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Бирмингеме.
Спорт-Экспресс 16:51
Армия и оружие
Россия развернула полк С-400 в Арктике
На архипелаге Новая Земля в Арктике появился новый зенитный ракетный полк с комплексами С-400.
Ruposters.ru 06:53
Гаджеты
Российский iPhone 11 оказался самым дорогим в мире
Специалисты сравнили стоимость новых iPhone в разных странах мира и пришли к выводу, что в России установлена самая высокая цена на смартфоны Apple.
Lenta.ru 10:50
Здоровье
Этот признак на шее указывает на смертельную болезнь
Очень часто рак крови путают с простудой из-за кашля и болей в груди, повышения температуры, кожного зуда и сильной общей слабости.
Московский Комсомолец 14 сентября в 22:59
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма вчера в 06:22
Экономика
Прокуратура Австрии отказалась возбуждать дело об офшорах «Тройки Диалог»
Австрийские правоохранители не стали возбуждать дело по мотивам расследования журналистов OCCRP об офшорной сети инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.
РБК 17:00
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Большинство россиян не имеют никаких сбережений, но готовы копить с дохода от 35 тысяч рублей.
Газета.Ru 05:41
Кино
Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате
Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".
Kinonews.ru вчера в 15:57
Общество
Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться
Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.
Свойкировский.рф 07:59
Авто
В России предложили ввести обязательную сертификацию автосервисов
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" выступила с предложением о введении системы сертификации автосервисов, в которой будет учитываться степень их технической оснащенности и квалификация сотрудников, передает РИА Новости.
Москва 24 10:59
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста 01:48