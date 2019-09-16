Политика
Газета.RuУкраина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
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Политика
Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем «Facebook» прокомментировала слова покидающего пост посла США в Сербии Кайла Скотта.
Военное дело вчера в 11:14
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Политика
Трамп заявил о стремлении США избежать конфликта с Ираном
США пытаются избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран может быть причастен к произошедшим атакам на нефтяные заводы в Саудовской Аравии.
РЕН ТВ 16:03
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru 06:45
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Гаджеты
Показаны возможности камеры в Google Pixel 4
Выход новых Google Pixel 4 ожидается 3 октября.
The GEEK 04:05
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Происшествия
Прокурор с семьей погибли при пожаре в Красноярске
Жертвами крупного пожара в жилом доме в Красноярске стали прокурор города Лесосибирск Василий Федорцов вместе с семьей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия
В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента.
Известия 18:27
Политика
Страны ООН приняли рекордное число резолюций за 73-ю сессию Генассамблеи
Государства - члены ООН приняли 341 резолюцию за год работы 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
ТАСС 12:38
Политика
Зеленский сообщил о своих ожиданиях от встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от встречи в «нормандском формате» решения вопросов об обмене заключенными с Россией и разведения войск в Донбассе.
РБК 10:19
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Политика
Суд в Гааге согласился рассмотреть доводы РФ по делу ПриватБанка
Международный арбитражный трибунал в Гааге согласился рассмотреть представленные Россией доводы о незаконном приобретении украинским ПриватБанком активов в Крыму.
News.ru 15:41
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Политика
Посольство России обратится в Госдеп в связи со статьёй о «шпионаже»
Посольство России в США обратится в Государственный департамент США в связи с публикацией в СМИ материала о якобы имевшем место шпионаже со стороны сотрудников российского посольства в Вашингтоне.
RT на русском 18:15
Здоровье
Всемирный день безопасности пациента отметят в России
В России 17 сентября впервые пройдет Всемирный день безопасности пациента. Его отметят в 194 странах мира.
Новости Югры 10:17
Гаджеты
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 11:50
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru 17:11
Политика
Пушков прокомментировал позицию Зеленского по выборам в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу выборов в Донбассе.
RT на русском 19:45
Общество
Кардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Авто
Россияне отказываются платить транспортный налог
В России наблюдается высокий уровень задолженности по транспортному налогу: в среднем по стране долг составляет почти 30% от общего объема годовых отчислений.
Автоновости дня вчера в 21:28