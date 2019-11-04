Политика
REGNUMУкраина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северный поток-2»
Гончарук подчеркнул важность того, чтобы все государства-члены ЕС объясняли своим гражданам «негативные последствия «Северного потока-2» для энергетической безопасности Европы». Именно с этим Эстония должна помочь Украине.
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Украинский премьер призвал Эстонию мешать строительству «Северного потока-2»
Московский Комсомолец11:39
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:25, Вашингтон
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой говорится о том, что слишком долгая процедура получения разрешения от Дании на строительство газопровода «Северный поток – 2» гарантировала преимущества Украине.
Gazeta.SPb 01 ноября в 12:09
Политика
Путин назначил главу полиции Петербурга и Ленобласти
Начальником полиции, заместителем начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области назначен полковник Дмитрий Баранов, сообщает РИА Новости со ссылкой на указ президента РФ.
47 новостей 13:21
Футбол
«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско
Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Автоспорт
«Торо Россо»: «У Квята были ограниченные возможности совершить обгон»
Гонка Даниила начала получаться на последних десяти кругах, но из-за желтых флагов в 12-м повороте у него были ограниченные возможности совершить обгон в борьбе за десятое место.
Спорт-Экспресс вчера в 20:01
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Единоборства
Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru вчера в 05:20
Кино
Ксения Собчак поцеловала в губы Филиппа Янковского
Знаменитость на съемочной площадке поцеловала в губы Филиппа Янковского, причем съемки этой сцены длились 12 часов.
Дни24 11:25
Политика
На Украине уволили главу Государственного космического агентства
Правительство Украины уволило главу Государственного космического агентства Павла Дегтяренко.
РЕН ТВ 08:52
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Игры
Blizzard анонсировала Diablo IV
News.ru 01 ноября в 13:39
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Общество
Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 01:15
Общество
На Петербург надвигается метель
В Северной столице будет ветрено и снежно, сообщили «Форпосту» в ГУ МЧС по городу. Во вторник, 5 ноября, в Петербург придёт метель.
Форпост Северо-Запад 10:13
Политика
Зеленский сократил вдвое число судей Верховного суда Украины
Украинский президент Владимир Зеленский подписал законопроект о судебной реформе, согласно которому число судей Верховного суда Украины сократится в два раза, об этом сообщается на сайте Верховной рады.
Аргументы и Факты 11:30
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев: Ольга Бузова стремительно лысеет
Актуальные Новости вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске отказалась выйти на бис
Певица дала юбилейный концерт в «Минск-Арене». Российская исполнительница Алла Пугачева выступила в «Минск-Арене» с юбилейным концертом.
NewInform 12:52
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Политика
В Румынии утверждено новое правительство
Парламент Румынии утвердил в понедельник новое правительство во главе с председателем Национально-либеральной партии Людовиком Орбаном.
Sputnik Молдова 12:32
Шоу-бизнес
Из-за плохого самочувствия Василия Ланового отменили спектакль
Спектакль был прерван во время второго действия. Официальных комментариев пока не дали ни руководство театра, ни представители актера.
Molnet.ru 03:25
Фигурное катание
Загитова отписалась от бывшей ученицы Тутберидзе после критики
Спорт день за днем 06:50
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»
ТК Звезда вчера в 11:28
Фигурное катание
Медведева готовит показательный номер под песню Билли Айлиш
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева опубликовала в инстаграме фрагмент нового показательного номера под песню популярной американской певицы Билли Айлиш I dont wanna be you anymore.
Sport24.ru 11:46
Религия
4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери
В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
НовостиВолгограда.ру 00:56
Шоу-бизнес
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21