Политика

REGNUMREGNUMУкраина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северный поток-2»

Гончарук подчеркнул важность того, чтобы все государства-члены ЕС объясняли своим гражданам «негативные последствия «Северного потока-2» для энергетической безопасности Европы». Именно с этим Эстония должна помочь Украине.
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В Госдуме оценили призыв Гончарука по поводу «Северного потока — 2»

RT на русском12:45

В Госдуме оценили призыв Украины препятствовать «Северному потоку - 2»

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ФАН12:54

Премьер Украины призвал Эстонию усилить противодействие Северному-потоку-2

Евразия Daily11:54
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:25, Вашингтон
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Немецкое издание Die Welt опубликовало статью, в которой говорится о том, что слишком долгая процедура получения разрешения от Дании на строительство газопровода «Северный поток – 2» гарантировала преимущества Украине.
Gazeta.SPb 01 ноября в 12:09
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Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

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Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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Из-за плохого самочувствия Василия Ланового отменили спектакль

Спектакль был прерван во время второго действия. Официальных комментариев пока не дали ни руководство театра, ни представители актера.
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Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

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Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
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