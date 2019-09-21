Политика

Взгляд.руВзгляд.руУкраина поставила Франции условия для покупки патрульных катеров

Украина может приобрести патрульные катера для пограничников у французской компании OCEA при условии локализации их производства и привлечения к проекту украинских судостроителей, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на встрече с послом Франции Этьеном де Понсеном.
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с чего всё началось
«Основное требование — локализация строительства и привлечения украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров», — сообщили
 в МВД.
Украина.рувчера в 02:21

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РИА Новостивчера в 21:25
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Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
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Крупный пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке локализован

Представитель ГУ МЧС Приморского края не подтвердил ТАСС версию со взрывом газового баллона, что, по сообщениям СМИ, могло стать причиной пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке.
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РИА Новости вчера в 19:13
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Игровая приставка от Sony является самой популярной в мире, и если ранее сообщалось, что японская компания готовит одну версию приставки, то теперь появились данные еще про PlayStation 5 Pro.
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«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа

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Кейн забил 9 голов за клуб и сборную Англии в 9 играх сезона

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Москвичей предупредили о мокром снеге и ветре в воскресенье

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ТАСС 07:01
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Глава Совета муфтиев России назвал число мусульман в Москве

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Футбол

Ахмат — Крылья Советов 1:1

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане

В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.
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Футбол

«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
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Происшествия

Сын нашел изуродованное тело матери под мостом в Рыбинске

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Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией.
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Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
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В Башкирии девочку с деформированным лицом определят в детсад

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