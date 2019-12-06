Общество

Lenta.ruLenta.ruУкраина поставила России условие по газовым спорам

Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в своем Facebook-аккаунте.
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Украина выдвинула России условия по газовым спорам

Газета.Ru14:39

Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков

Царьград13:09

«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров

ТАСС11:40

«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков

РБК12:03

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

RT на русском11:52

«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»

Известия11:52

«Нафтогаз» выдвинул «Газпрому» условия отказа от исков

РИА Новости12:09
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Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
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На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
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В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

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RT на русском 11:56
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Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
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Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 03:59
Экономика

Бизнесу предложили инвестировать в нацпроекты через аналоги трастов

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
РБК 12:51
Общество

Названы пять продуктов, которые нельзя есть на пустой желудок

Некоторые продукты при регулярном употреблении на пустой желудок могут привести к возникновению гастрита.
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Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Строительство газопровода "Северный поток — 2" не означает прекращения транзита газа через Украину, заявил Владимир Путин.
Газета.Ru 08:39
Политика

В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости 15:12
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Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости 06:48
Происшествия

Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Ведомости 13:00
Общество

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости 14:43
Шоу-бизнес

После угроз сыну экс-короля Малайзии полиция начала проверку

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Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве

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Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
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Зенит — Динамо 3:0

Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
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Авто

Первый российский электрокар Zetta скоро появится в продаже

По словам Дениса Мантурова, серийная сборка Zetta будет налажена уже в первом квартале 2020 года.
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Политика

Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
REGNUM 15:58
Армия и оружие

Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось

Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.
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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
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Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
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Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
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Песков прокомментировал дело Егора Жукова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дело участника несанкционированной акции в Москве 27 июля Егора Жукова.
RT на русском вчера в 14:56
Экономика

Медведев оценил развитие страны в 2019 году

"Экономика и социальная сфера этот год прожила нормально, стабильно", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью федеральным телеканалам.
Российская газета вчера в 04:30
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Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
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Spiegel: в Германии началось расследование дела Скрипалей

Немецкая прокуратура и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии в Солсбери.
Газета.Ru 13:12
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Я догоняю, ты убегаешь

Изначально Альфред Лотка вообще не планировал создавать никаких математических моделей.
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В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
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