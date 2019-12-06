Общество

Lenta.ruLenta.ruУкраина поставила России условие по газовым спорам

Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в своем Facebook-аккаунте.
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«Нафтогаз» и «Газпром» провели переговоры по транзиту газа через Украину

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Царьград13:09

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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

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«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров

ТАСС11:40
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В пяти районах Тверской области появятся филиалы перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
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В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов рассказал, чего ждут российские власти от предстоящего в Париже саммита в «нормандском формате».
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Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

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Путин перешел на немецкий на встрече с бизнесменами из Германии

Во время встречи в Сочи с представителями бизнеса из Германии президент Владимир Путин прервал свою речь на русском и заговорил на немецком языке.
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Гипнотизм гидродинамики

В результате капля отскакивает от вершины конуса и принимает форму тора, а затем распадается на кольцо из меньших капелек.
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Общество

Суд признал Егора Жукова виновным

Газета.Ru 02:39
Армия и оружие

Подлодки РФ назвали идеальными целями на Балтике

Ранее News.ru сообщал, что надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
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В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Матвиенко предложила наказать Новака

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
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В России закроют часть магазинов SPAR

Крупнейший франчайзинг голландской сети SPAR в России «ТД Интерторг» намерен провести реструктуризацию и закрыть часть магазинов.
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Клишина: желания всё бросить и вернуться в Россию не было никогда

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, проживающая в США, рассказала о своей жизни за рубежом.
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Сирийская армия ведет бои с террористами на юго-востоке Идлиба

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«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

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Глава МОК примет любое решение WADA по России

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что подчинится решению Всемирного антидопингового агентства по «российскому вопросу», согласно стандарту по соответствию возглавляемой им организации.
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