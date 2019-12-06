Энергетика
Lenta.ruУкраина поставила России условие по газовым спорам
Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в своем Facebook-аккаунте.
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Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Хоккей
Эмиль Гарипов: «Очень рад, что перешел в „Авангард“. Буду стараться, перезагружу карьеру, все будет отлично»
Очень рад, что перешел в «Авангард». Буду стараться, перезагружу карьеру, все будет отлично.
Армия и оружие
У сирийских бойцов «Сил тигра» замечены тульские автоматы
У бойцов сирийского элитного соединения «Силы тигра» замечены разработанные в тульском АО «КБП» современные малогабаритные автоматы 9А-91.
Наука
Найдены микроорганизмы, способные существовать на метеоритах
Международная команда исследователей обнаружила микроорганизмы, которые способны существовать на метеоритах.
Экономика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов
Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.
Политика
На Украине начали готовить марш на Крым
Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
Гаджеты
В продажу поступили смарт-часы Xiaomi Mi Watch с активной eSIM
В Китае начались продажи умных-часов Xiaomi Mi Watch с поддержкой активной eSIM.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Фигурное катание
Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине.
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
Упомянутые в расследованиях ФБК Алексея Навального бизнес-джеты не имеют отношения к группе ВТБ и связанным с ней лицам, сообщается в ответе пресс-службы «ВТБ Лизинга» за подписью гендиректора компании Дмитрия Ивантера на запрос РБК.
Политика
Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи
Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
Гаджеты
Недорогой флагман Redmi K30 от Xiaomi получит крутую камеру
Будущим владельцам Redmi K30 повезло - гаджет попал в список тех, кто получил флагманский сенсор для смартфонов от Sony.
Политика
Медведев заявил об отсутствии в России «антибелорусских элементов»
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Сергеем Румасом заверил его, что в России нет никаких "антибелорусских элементов".
Здоровье
Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа
Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Авто
Россияне стали чаще покупать подержанные машины на заемные средства
Авто
Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron
Крупный бизнесмен рассказал о большой стоимости владения премиальный автомобилем Bugatti Veyron.
Политика
Совет Европы решил не отказываться от России в ПАСЕ из-за Крыма
В июне 2017 года Россия заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы после того, как ее национальная делегация в ПАСЕ в 2014-2015 годах лишилась ряда прав из-за своей позиции по статусу Крыма.
Происшествия
В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
Политика
США может отказаться от сделки с Китаем
Соединенные Штаты Америки и Китай близятся к завершению торговой войны и заключению мирного соглашения, однако, американский лидер Дональд Трамп может отказаться от сделки при условии невыполнения всех требований, который установила американская сторона.
Музыка
Билли Айлиш стала жертвой сигарет в клипе «Xanny»
Политика
Украина запретит гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам
Дипломат отметил, что инициатива вызвана тем, что визит граждан в Россию «несёт угрозу государственной безопасности Украины».
Армия и оружие
Подлодки РФ назвали идеальными целями на Балтике
Ранее News.ru сообщал, что надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
Политика
Спецслужбы Германии опасаются, что подозреваемый в убийстве россиянин может быть ликвидирован по приказу из Москвы
После начала расследования генеральным прокурором ФРГ германский МИД объявил о высылке двух российских дипломатов из страны, деятельность которых связана с разведкой, сообщает ARD.
Армия и оружие
Турция может возобновить военную операцию в Сирии
Еще в ноябре министр иностранных дел Турции заявлял, что Анкара может возобновить операцию "Источник мира" в том случае, если Россия и Америка не отведут от границы курдские формирования.