Общество

Lenta.ruLenta.ruУкраина поставила России условие по газовым спорам

Украина поставила России условие по газовым спорам — «Нафтогаз» готов отозвать новые иски к «Газпрому» при условии выгодного долгосрочного транзита. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в своем Facebook-аккаунте.
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

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Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков

Царьград13:09

Украина выдвинула России условие по газовым спорам

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«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков

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Украина выдвинула России условия по газовым спорам

Газета.Ru14:39

«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»

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«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров

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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
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Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
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Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова. Свое решительное "Нет" он высказал в интервью "Газете.Ru".
Piter.tv 04 декабря в 10:10
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В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости 15:12
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Стали известны гонорары мексиканца Энди Руиса и британца Энтони Джошуа, которые побьются за несколько титулов в супертяжелом весе.
Sportbox.RU 08:01
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

RT на русском 05:14
Культура

Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video

Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Adindex.ru вчера в 21:53
Футбол

Сергей Семак: «Мы провели хороший матч сегодня»

Главный тренер «Зенита» рассказал, что игра с «Динамо» удалась его команде.
Петербургский дневник 14:25
Технологии

В Android-смартфонах появилась уникальная функция

На смартфонах с Android появилась новая функция, она предназначена для концентрации внимания пользователей.
ToDay News Ufa 03:40
Общество

Грета Тунберг: нет реальных результатов экоактивизма

На 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) в Мадриде шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что продолжать борьбу за окружающую среду простыми демонстрациями и забастовками бессмысленно, сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.
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Футбол

«Челси» потратит 150 миллионов фунтов на зимние трансферы

Дисциплинарный и апелляционный комитеты ФИФА заявили, что лондонский клуб нарушил 150 правил, оформляя переходы порядка 70 игроков до 18-и лет.
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Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Кино

Названы любимые новогодние фильмы россиян

Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.
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Шоу-бизнес

Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения

Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
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Немецкие ученые назвали два главных симптома рака глаза

Немцы назвали также еще один вид рака глаза – хориоидальную меланому.
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МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Космос

На МКС появится отель для роботов

Первыми постояльцами отеля станут два робота класса Robotic External Leak Locator (RELL).
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Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
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Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
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Никита Задоров провёл силовой приём и травмировал соперника

Встреча прошла в Монреале и завершилась победой гостей со счётом 3:2. Итак, российский защитник выполнил жёсткий силовой приём в самом начале матча против форварда «Канадиенс» Еспери Котканиеми.
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В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

ТАСС вчера в 11:55
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Соведущую Соловьева возмутил «бесстыдно мягкий» приговор Егору Жукову

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Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

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В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
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