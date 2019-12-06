Общество
ИзвестияУкраина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту. Ранее в пятницу глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о ходе переговоров по транзиту газа.
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Политика
В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»
Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Футбол
Президент УЕФА раскритиковал предложение Переса создать Суперлигу
Глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал идею президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу, в которой будут выступать только лучше клубы из топ-5 чемпионатов.Я читал об этом безумном плане.
Наука
Ученые обнаружили у одноклеточных способность мыслить
Общество
Маск выиграл суд по делу о клевете в адрес дайвера
Суд Лос-Анджелеса встал на сторону основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в споре по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, спасавшего застрявших в пещере Таиланда детей в июне 2018 года.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Общество
Сбербанк назвал самые популярные схемы кражи денег с карт
Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Сбербанка, звонки под видом службы безопасности банка – самый популярный вид кибермошенничества.
Экономика
Чубайса заподозрили в желании «наложить лапу» на пенсии россиян
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс имеет твердое намерение нажиться на пенсионных деньгах россиян, используя их для проектов госкомпании.
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Политика
Путин рассказал о макроэкономической стабильности в России
На встрече с деловыми кругами Германии Владимир Путин рассказал об экономической ситуации в России.
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста
В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
Футбол
Тренеру «Челси» Лэмпарду выделили на трансферы 150 млн фунтов
Руководство футбольного клуба «Челси» (Лондон) после отмены запрета на регистрацию игроков выделило главному тренеру Фрэнку Лэмпарду на трансферы 150 млн фунтов.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Общество
Германия начала расследование дела Скрипалей
Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа
Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело» Макса Покровского о деградации российской нации.
Политика
Медведев оправдался за пенсионную реформу в России
Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Общество
Четыре года колонии попросило обвинение для студента ВШЭ Егоря Жукова
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира суммарно заработали свыше $1 млрд до вычета налогов.
Технологии
Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram
Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
Политика
Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта
Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
Происшествия
В Екатеринбурге произошел пожар на складе
В Екатеринбурге на улице Халтурина произошел пожар в складском помещении, которое находится на территории Верх-Исетского рынка, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
Политика
Суд обязал Deutsche Bank раскрыть финансовые данные Трампа
3 декабря 2019 года стало известно, что апелляционный суд в США обязал банк Deutsche Bank и финансовую группу Capitol One направить в Конгресс финансовые документы, касающиеся президента Дональда Трампа и его семьи.
Происшествия
На авиабазе во Флориде произошла стрельба
Футбол
«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли московский «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Происшествия
Врачи «оживили» женщину после остановки сердца на 6,5 часов
Как стало известно, испанские медики сотворили определенного рода чудо — им удалось реанимировать 34-летнюю британку, сердце которой не билось на протяжении 6,5 часов в результате переохлаждения.
Происшествия
Пять человек погибли в результате взрыва газа в многоэтажке в Словакии
Взрыв газа произошёл в 12-этажном жилом доме в городе Прешов.
Гаджеты
Раскрыт уровень производительности флагманских смартфонов 2020 года
Буквально на днях американская компания Qualcomm анонсировала новое поколение фирменных флагманских процессоров — Snapdragon 865.