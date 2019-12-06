Общество

ИзвестияИзвестияУкраина поставила России условие по газовым спорам

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту. Ранее в пятницу глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о ходе переговоров по транзиту газа.
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«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия по газовым спорам

РБК12:03

Украина выдвинула России условия по газовым спорам

Газета.Ru14:39

Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков

Царьград13:09

Украина поставила России условия по газовому спору

РИА Новости12:09

Украина поставила России условие по газовым спорам

Известия16:53

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

RT на русском11:52

«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров

ТАСС11:40
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Политика

В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»

Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РБК 19:28
Футбол

Президент УЕФА раскритиковал предложение Переса создать Суперлигу

Глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал идею президента «Реала» Флорентино Переса создать Суперлигу, в которой будут выступать только лучше клубы из топ-5 чемпионатов.Я читал об этом безумном плане.
Soccer.ru 16:34
Наука

Ученые обнаружили у одноклеточных способность мыслить

Российская газета 07:06
Общество

Маск выиграл суд по делу о клевете в адрес дайвера

Суд Лос-Анджелеса встал на сторону основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в споре по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта, спасавшего застрявших в пещере Таиланда детей в июне 2018 года.
РБК 19:33
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
РИА Новости 03:12
Общество

Сбербанк назвал самые популярные схемы кражи денег с карт

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Сбербанка, звонки под видом службы безопасности банка – самый популярный вид кибермошенничества.
Инфорос 03:04
Экономика

Чубайса заподозрили в желании «наложить лапу» на пенсии россиян

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс имеет твердое намерение нажиться на пенсионных деньгах россиян, используя их для проектов госкомпании.
ФедералПресс 01:24
Культура

Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video

Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Adindex.ru вчера в 21:53
Политика

Путин рассказал о макроэкономической стабильности в России

На встрече с деловыми кругами Германии Владимир Путин рассказал об экономической ситуации в России.
Российская газета 08:42
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Газета.Ru вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Бывшая жена Григорьева-Апполонова выходит замуж за баскетболиста

В апреле этого года стало известно о расставании 49-летнего солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова с его 34-летней супругой Мариной, которая ушла от него к 27-летнему баскетболисту Андрею Зубкову.
RuNews24.ru 03:49
Футбол

Тренеру «Челси» Лэмпарду выделили на трансферы 150 млн фунтов

Руководство футбольного клуба «Челси» (Лондон) после отмены запрета на регистрацию игроков выделило главному тренеру Фрэнку Лэмпарду на трансферы 150 млн фунтов.
News.ru 09:11
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 04 декабря в 03:51
Общество

Германия начала расследование дела Скрипалей

Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel.
Газета.Ru 15:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа

Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Народные новости 17:55
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru 19:40
Политика

Медведев оправдался за пенсионную реформу в России

Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
URA.Ru вчера в 07:13
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Коммерсантъ 14:34
Общество

Четыре года колонии попросило обвинение для студента ВШЭ Егоря Жукова

Эхо Москвы 04 декабря в 16:00
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

Согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира суммарно заработали свыше $1 млрд до вычета налогов.
Известия 19:05
Технологии

Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram

Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон.
РИА Новости 04 декабря в 06:19
Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
РИА Новости 04 декабря в 12:26
Политика

Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.
МР7.ру вчера в 05:53
Происшествия

В Екатеринбурге произошел пожар на складе

В Екатеринбурге на улице Халтурина произошел пожар в складском помещении, которое находится на территории Верх-Исетского рынка, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
РБК 18:42
Политика

Суд обязал Deutsche Bank раскрыть финансовые данные Трампа

3 декабря 2019 года стало известно, что апелляционный суд в США обязал банк Deutsche Bank и финансовую группу Capitol One направить в Конгресс финансовые документы, касающиеся президента Дональда Трампа и его семьи.
Саминвестор 04 декабря в 07:24
Происшествия

На авиабазе во Флориде произошла стрельба

Интерфакс 09:01
Футбол

«Арсенал» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли московский «Локомотив» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:24
Происшествия

Врачи «оживили» женщину после остановки сердца на 6,5 часов

Как стало известно, испанские медики сотворили определенного рода чудо — им удалось реанимировать 34-летнюю британку, сердце которой не билось на протяжении 6,5 часов в результате переохлаждения.
Ferra 03:55
Происшествия

Пять человек погибли в результате взрыва газа в многоэтажке в Словакии

Взрыв газа произошёл в 12-этажном жилом доме в городе Прешов.
Говорит Москва 09:38
Гаджеты

Раскрыт уровень производительности флагманских смартфонов 2020 года

Буквально на днях американская компания Qualcomm анонсировала новое поколение фирменных флагманских процессоров — Snapdragon 865.
Ferra 09:07
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