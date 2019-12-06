Энергетика
ИзвестияУкраина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту. Ранее в пятницу глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о ходе переговоров по транзиту газа.
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Футбол
Зенит — Динамо 3:0
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Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Общество
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с шестью пальцами на ноге.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
Технологии
Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram
Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон.
Космос
В экзопланетной системе впервые нашли пояс астероидов
Результаты нового исследования, по словам ученых, могут рассказать нам больше о нашей собственной Солнечной системе.
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Политика
Источник сообщил об изменении места встречи комиссии по СВПД
Место проведения заседания комиссии с участием РФ, КНР, ФРГ, Франции и Британии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе поменялось за несколько минут до начала встречи в Вене, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Политика
Лавров рассказал об ожиданиях России от «нормандского саммита»
Россия рассчитывает на "нормандском саммите" в Париже понять намерения Киева по выполнению минских соглашений, пока из Киева поступают слишком противоречивые сигналы.
Политика
Китай ввел визовые ограничения в отношении американских дипломатов
Китай вводит в отношении США ответные ограничительные меры, которые касаются американских дипломатов, работающих в КНР.
Политика
В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Происшествия
В Липецке мальчик разбился, упав с высотки
Подросток упал с высотки на улице Зои Космодемьянской.
Гаджеты
Камеру Huawei Nova 6 5G признали лучшей в мире
Эксперты признали камеру нового смартфона Huawei Nova 6 5G лучшей в мире. По данному показателю девайс получил рекордные 100 баллов.
Здоровье
ВОЗ: в мире растёт смертность от кори
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад, по данным которого смертность от кори выросла почти на 20 тысяч человек в год.
Игры
В Steam стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2
На платформе Steam открыли предпродажу шутера Red Dead Redemption 2. Оригинальная версия игры обойдется в ₽2 499, а стоимость изданий Special и Ultimate составляет ₽3 299 и ₽3 999 соответственно.
Происшествия
В Екатеринбурге произошел пожар на складе
В Екатеринбурге на улице Халтурина произошел пожар в складском помещении, которое находится на территории Верх-Исетского рынка, сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
Гаджеты
Недорогой флагман Redmi K30 получит новейшую камеру
Компания Xiaomi выпустит смартфон, который станет первым в мире устройством с новейшим 64-мегапиксельным фотодатчиком Sony IMX686.
Политика
Зеленский отказался считать Украину «блюдом для больших боссов»
Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина была «равноправной» и «независимой» страной.
Общество
Сбербанк назвал самые популярные схемы кражи денег с карт
Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Сбербанка, звонки под видом службы безопасности банка – самый популярный вид кибермошенничества.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Здоровье
Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем
Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество бывшего замглавы ПФР
Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Футбол
«Шахтер» разгромил донецкий «Олимпик» в 17-м туре чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" нанесли поражение другому клубу из Донецка "Олимпику" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Украины.
Политика
Порошенко предложил построить стену на границе с Россией
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.
Армия и оружие
Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman вошла в четверг в акваторию Средиземного моря.