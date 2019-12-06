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ИзвестияУкраина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту. Ранее в пятницу глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о ходе переговоров по транзиту газа.
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