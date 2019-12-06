Энергетика

ИзвестияИзвестияУкраина поставила России условие по газовым спорам

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту. Ранее в пятницу глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о ходе переговоров по транзиту газа.
Читать в источнике
Комментировать195

Подробнее о событии

Украина поставила России условие по газовым спорам

Известия16:53

«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров

ТАСС11:40

Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков

Царьград13:09

Украина поставила России условие по газовому спору

РИА Новости12:09

«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков

РБК12:03

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

RT на русском11:52

Украина выдвинула России условия по газовым спорам

Газета.Ru14:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:33, Ашберн
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Вторжение»

Piter.tv 05:42
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Происшествия

Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Lenta.ru 12:16
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости 04 декабря в 07:35
Футбол

«Динамо» может купить лучшего бомбардира «Легии» Незгоду

Бомбардир.ру 10:43
Политика

В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости 15:12
Общество

Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов

Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
РИА Новости 09:15
Общество

Госдума ввела налог для самозанятых еще в 19 регионах

Госдума приняла закон о введении налога на самозанятых еще в 19 регионах.
ФедералПресс вчера в 07:50
Экономика

Медведев оценил рост экономики России

Максимальный рост ВВП России по итогам 2019 года составит от 1,3 до 1,5 процента.
Lenta.ru вчера в 04:13
Происшествия

Под Омском нашли кровавое озеро

По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.
REGNUM 08:39
Футбол

«Вильярреал» и «Атлетико» голов не забили

«Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 0:0. Мадридцы набрали 26 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Спорт-Экспресс 16:55
Общество

Студент ВШЭ Жуков назвал свой приговор несправедливым

Коммерсантъ 03:31
Политика

Турция объяснила покупку С-400 вынужденной мерой

BFM.ru 12:24
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском 15:32
Кино

Сайт IMDb опубликовал рейтинг самых популярных актеров и актрис года

RuNews24.ru 08:54
Футбол

Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.
Кубань 24 13:00
Хоккей

«Ак Барс» вырвал победу у «Торпедо»

АиФ Казань 14:50
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Баскетбол

«Химки» проиграли «Барселоне» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" потерпели поражение от испанской "Барселоны" в матче 12-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт 15:32
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 13:12
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Энергетика

Цена на газ взлетит в части Европы из-за Украины

В докладе аналитиков отмечается, что европейские страны хорошо подготовились к зиме-2020, так что перебоев с отоплением в северной и центральной части ЕС не ожидается.
Утро.ru 04:59
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Вскоре Добронравов заверил поклонников сериала о том, что название сохранится. Иными словами, «Сваты» обрастают слухами и сплетнями.
Вечерний курьер вчера в 02:35
Шоу-бизнес

Юлия Барановская: «Не могу претендовать на алименты»

Не могла претендовать на них, так как мы не были в законном браке.
StarHit.ru 01:00
Футбол

Президент «Реала» предложил создать европейскую суперлигу

Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times.
Спорт-Экспресс 02:50
Шоу-бизнес

Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»

Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце.
ТАСС 13:04
Здоровье

Медики рассказали, как быстрее справиться с кашлем

Зарубежные медики рассказали о том, что быстрее справиться с кашлем помогают простые методы, о которых многие не знают.
Дни24 04 декабря в 13:15
Наука

Разработана ежемесячная противозачаточная таблетка

Газета DAILY вчера в 13:58
Шоу-бизнес

36-летняя певица МакSим выходит замуж

Сегодня же стало известно, что Марина действительно выходит замуж.
Вокруг ТВ 14:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное