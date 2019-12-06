Общество
ИзвестияУкраина поставила России условие по газовым спорам
Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту. Ранее в пятницу глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о ходе переговоров по транзиту газа.
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Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому
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Курс доллара: следующая неделя может стать самой важной в этом году
Что касается курса американского доллара, то его ослабление началось уже на этой неделе.
Здоровье
Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем
Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
Общество
Из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько районов вокруг базы ВВС США
Кино
IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2019 года
Портал о кинематографе назвал десятку самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух
Здание постепенно разбирают от завалов и обнаруживают отдельные очаги тления. Пожар в одесском колледже произошел днем 4 декабря.
Политика
В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Армия и оружие
ВВС Швеции загримировали свой новый Gripen E под Су-57
Новый вариант шведского многоцелевого самолета Gripen E окрашен в стиле и цветовой гамме российского самолета.
Футбол
«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Единоборства
Руис и Джошуа провели взвешивание накануне боя в Саудовской Аравии
Накануне поединка спортсмены провели взвешивание. Вес Джожуа превысил 128 килограмм, масса Руиса составил 107,501 килограмма.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала интимное фото, на котором кормит сына грудью
Регина и Влад год назад стали родителям, а именно, 5 декабря у них родился сын Михаил, которого Регина часто ласково называет в Instagram-аккаунте Майклом.
Музыка
«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году
Общество
Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию
Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Фигурное катание
Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Общество
Матвиенко призвала возрождать российское семеноводство
Происшествия
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Происшествия
Под Омском обнаружили «озеро» из крови
Рядом со скотомогильником, расположенном в Калачинском районе Омской области, был обнаружен искусственно выкопанный водоем "из слитой крови" животных.
Космос
Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Футбол
Президент «Реала» предложил создать европейскую суперлигу
Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times.
Музыка
Максим Фадеев презентовал своих новых артистов
Продюсер Максим Фадеев представил новых артистов лейбла MALFA. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети Instagram.
Общество
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Футбол
«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате Нидерландов
«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате, у амстердамцев также прервалась победная серия из девяти матчей.
Авто
Mercedes опубликовал очередные снимки нового GLA
Mercedes еще не сказал ни слова об объеме грузового пространства, но мы ожидаем увеличения на 17,2 кубических футов, которые вы получите в исходящем GLA с поднятыми сиденьями и на 43,6 куб. футов, когда задняя скамья сложена.
Общество
В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов
Бежавший из СССР с помощью американских спецслужб бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США.
Общество
Пенсионная реформа Макрона погрузила Францию в хаос
Недовольные пенсионной реформой граждане не только приняли участие в мощной общенациональной забастовке, но и десятками тысяч вышли на улицу.