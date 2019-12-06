Общество

ИзвестияИзвестияУкраина поставила России условие по газовым спорам

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту. Ранее в пятницу глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о ходе переговоров по транзиту газа.
Читать в источнике
Комментировать184

Подробнее о событии

Украина поставила России условие по газовым спорам

Известия16:53

Украина выдвинула России условия по газовым спорам

Газета.Ru14:39

Газ в обмен на долги: В «Нафтогазе» назвали своё условие «Газпрому» для отказа от исков

Царьград13:09

Украина выдвинула России условие по газовому спору

РИА Новости12:09

«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия отказа от исков

РБК12:03

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

RT на русском11:52

«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров

ТАСС11:40
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 17:35, Ашберн
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК 15:51
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Экономика

Курс доллара: следующая неделя может стать самой важной в этом году

Что касается курса американского доллара, то его ослабление началось уже на этой неделе.
Expert.ru 04:30
Здоровье

Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем

Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
МИР 24 вчера в 14:51
Общество

Из-за угрозы взрыва эвакуировали несколько районов вокруг базы ВВС США

Московский Комсомолец 16:40
Кино

IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2019 года

Портал о кинематографе назвал десятку самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Народные новости 08:03
Политика

Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
REGNUM 15:58
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до двух

Здание постепенно разбирают от завалов и обнаруживают отдельные очаги тления. Пожар в одесском колледже произошел днем 4 декабря.
РБК вчера в 14:09
Политика

В правительстве прокомментировали «расследование» про жену Медведева

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы кабмина Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
РИА Новости 15:12
Армия и оружие

ВВС Швеции загримировали свой новый Gripen E под Су-57

Новый вариант шведского многоцелевого самолета Gripen E окрашен в стиле и цветовой гамме российского самолета.
Российская газета вчера в 05:26
Футбол

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московское «Динамо» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 13:41
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Единоборства

Руис и Джошуа провели взвешивание накануне боя в Саудовской Аравии

Накануне поединка спортсмены провели взвешивание. Вес Джожуа превысил 128 килограмм, масса Руиса составил 107,501 килограмма.
iReactor 11:44
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала интимное фото, на котором кормит сына грудью

Регина и Влад год назад стали родителям, а именно, 5 декабря у них родился сын Михаил, которого Регина часто ласково называет в Instagram-аккаунте Майклом.
SM News 12:32
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвала самые популярные песни в 2019 году

Газета.Ru вчера в 01:44
Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании.
Коммерсантъ вчера в 07:38
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 14:50
Общество

Матвиенко призвала возрождать российское семеноводство

Радио Комсомольская правда 11:52
Происшествия

Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Lenta.ru 12:16
Происшествия

Под Омском обнаружили «озеро» из крови

Рядом со скотомогильником, расположенном в Калачинском районе Омской области, был обнаружен искусственно выкопанный водоем "из слитой крови" животных.
Газета.Ru 16:04
Космос

Аппарат NASA передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

Российская газета 06:18
Кино

Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма

Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Piter.tv 00:01
Футбол

Президент «Реала» предложил создать европейскую суперлигу

Президент «Реала» Флорентино Перес предлагает реформировать европейский футбол, информирует New York Times.
Спорт-Экспресс 02:50
Музыка

Максим Фадеев презентовал своих новых артистов

Продюсер Максим Фадеев представил новых артистов лейбла MALFA. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 12:35
Общество

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
Футбол

«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате Нидерландов

«Аякс» потерпел первое поражение в чемпионате, у амстердамцев также прервалась победная серия из девяти матчей.
Sportbox.RU 16:14
Авто

Mercedes опубликовал очередные снимки нового GLA

Mercedes еще не сказал ни слова об объеме грузового пространства, но мы ожидаем увеличения на 17,2 кубических футов, которые вы получите в исходящем GLA с поднятыми сиденьями и на 43,6 куб. футов, когда задняя скамья сложена.
32CARS.ru 15:19
Общество

В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов

Бежавший из СССР с помощью американских спецслужб бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США.
Регион online вчера в 20:44
Общество

Пенсионная реформа Макрона погрузила Францию в хаос

Недовольные пенсионной реформой граждане не только приняли участие в мощной общенациональной забастовке, но и десятками тысяч вышли на улицу.
Московский Комсомолец 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное