Общество

ИзвестияИзвестияУкраина поставила России условие по газовым спорам

Витренко отметил, что Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего судебных споров, поскольку «Газпром» включает это в пакет для переговоров по транзиту. Ранее в пятницу глава Минэнерго России Александр Новак рассказал о ходе переговоров по транзиту газа.
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Украина поставила России условие по газовым спорам

Известия16:53

Украина выдвинула России условия по газовым спорам

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