Энергетика
РБК«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия по газовым спорам
В сообщении «Газпрома», поступившем в РБК, говорится, что глава компании Алексей Миллер заявил, что ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, «включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года».
Читать в источнике
Оценить269
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:39, Ашберн
Политика
Парубий объяснил, почему оппозиция собирает людей на Майдане
Депутат «Европейской солидарности» Андрей Парубий заявил, что людей на Майдане накануне саммита «нормандской четверки» собирают, поскольку перед переговорами в Париже не посоветовались с оппозицией.
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Шоу-бизнес
Супруг Заворотнюк тратит на лечение актрисы почти все свои гонорары
Фигурист Петр Чернышев, супруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, заработает несколько миллионов рублей за два месяца, однако почти все потратит на лечение жены.
Шоу-бизнес
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Политика
Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Общество
Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию
Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которые не пригласили на беседу с премьером.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Хоккей
Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» против «Аризоны»
В составе "пингвинов" шайбу забросил Евгений Малкин. Российский форвард в 18 матчах набрал 23 (7+16) очка.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье
Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
Кино
Критики рассказали, почему фильм «Сиротский Бруклин» – не шедевр
Футбол
Фанаты ЦСКА покинут стадион в Краснодаре после первого тайма
Болельщики ЦСКА присоединятся к акции, которую запустила «Фратрия» и покинут стадион матча с «Краснодаром» после первого тайма в знак несогласия с действиями правоохранительных органов по отношению к фанатам.
Гаджеты
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен на сутки из-за погоды
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США поспешили заявить о конце России, как космической державы.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Общество
Пенсионная реформа Макрона погрузила Францию в хаос
Недовольные пенсионной реформой граждане не только приняли участие в мощной общенациональной забастовке, но и десятками тысяч вышли на улицу.
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Общество
Грета Тунберг заявила об отсутствии реальных результатов экоактивизма
Реальных действий не было и нет.
Общество
В департаменте лесного хозяйства администрации Приморья прошел обыск
"В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки", - говорится в сообщении.
Здоровье
Отсутствие правильного режима сна вызывает проблемы с сердцем
Армия и оружие
Генерал Дустум объявил о начале масштабной операции на севере Афганистана
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Кино
Названы любимые новогодние фильмы россиян
Советская мелодрама "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" возглавила рейтинг лучших новогодних фильмов.