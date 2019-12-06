Энергетика
РИА НовостиУкраина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
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Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
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Иран развернул на территории Сирии свои собственные средства противовоздушной обороны.
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Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке
Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
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Компания Mitsubishi, как и некоторые другие азиатские автопроизводители, планирует в 2020-ом представить на российском рынке сразу несколько новинок.
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Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.