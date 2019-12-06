Энергетика
РИА НовостиУкраина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
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Общество
ГИБДД изменит систему сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует внести изменения в структуру сдачи экзамена на получение водительских прав.
Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Культура
Боярский раскритиковал артистов, нелестно высказавшихся о россиянах
Народный артист России Михаил Борский подверг критике исполнителей Максима Покровского и Лайму Вайкуле, которые нелестно отзывались о россиянах.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Напомним, что объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» призывало фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Кино
IMDB назвал самых популярных актеров и актрис года
Крупнейший в мире сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDB) составил рейтинг самых популярных актеров и актрис 2019 года.
Авто
Компания Iveco представила электрический грузовик
Компания Iveco презентовала электрический грузовой автомобиль, который был построен в сотрудничестве с американским стартапом Nikola Motor.
Политика
В сенате США рассмотрят проект, является ли Россия страной-террористом
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявлял, что госдеп США не считает, что Россия является государством-спонсором терроризма в связи с действиями страны в Сирии и должна быть включена в соответствующий список.
Игры
В Darksiders Genesis очень стильные кат-сцены. Война и Раздор на них просто красавцы
Вместо CGI-роликов между миссиями игра показывает кат-сцены в виде шикарно оформленных артов.
Энергетика
Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти
Обязательство России по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составит 300 тысяч баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Политика
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
Политика
Пушков сравнил идею Зеленского о «муниципальной страже» с Comedy Club
Идея президента Украины Владимира Зеленского о создании «муниципальной стражи» — нежизнеспособна, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Шоу-бизнес
Супруг Заворотнюк тратит на лечение актрисы почти все свои гонорары
Фигурист Петр Чернышев, супруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, заработает несколько миллионов рублей за два месяца, однако почти все потратит на лечение жены.
Происшествия
Вертолет Black Hawk нацгвардии США потерпел крушение
В США разбился вертолет американской нацгвардии UH-60 Black Hawk, сообщила нацгвардия Миннесоты.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал готовящийся на Украине марш сумасшествием.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Политика
США расширили санкции против России из-за хакеров
Министерство финансов США ввело санкции «за вредоносную деятельность в киберсфере» в отношении 17 человек, среди которых граждане России и Украины.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева
Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Музыка
Молодой певец из Екатеринбурга оскорбил Полину Гагарину на шоу «Голос»
17-летний исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин стал участником небольшой скандальной истории в ходе очередного этапа проекта «Голос» на «Первом канале».
Общество
Гособвинение требует для блогера Жукова четыре года колонии
Политика
Трамп заявил, что много лет не пользуется личным телефоном
Президент США Дональд Трамп отверг заявления CNN, что он использует личный мобильный телефон, проигнорировав предупреждения служб безопасности.
Шоу-бизнес
Вайкуле расстроилась отсутствием оваций на вручении премии из-за Крыма
Особой радости престижная награда певице не принесла. Артистка так и не дождалась со сцены бурных оваций, из-за своей позиции по Крыму.
Общество
Присяжные сочли необоснованным иск дайвера против Маска за твит
Жюри присяжных федерального суда Центрального округа Калифорнии посчитали необоснованным иск британского дайвера Вернона Ансворт к основателю Tesla Илону Маску.
Наука
Самоодомашнивание людей объяснено изменением работы одного гена
Эксперименты на клеточных культурах показали, что ген BAZ1B, судя по всему, является ключевым генетическим фактором, определившим течение процесса самоодомашнивания человека.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Политика
Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта
Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунта, как у «желтых жилетов» во Франции.