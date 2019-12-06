Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
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Украина поставила условие России по газовым спорам

РИА Новости21:33

«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили вопрос урегулирования международных судебных споров

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Взгляд.ру11:48

Украина поставила России условие по газовым спорам

Известия16:53
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:09, Ашберн
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Как утверждает издание, технические доказательства причастности APT28 и Sandworm к взлому переписки Макрона удалось получить при сопоставлении данных расследования специалистов Google, а также американской компании по сетевой безопасности FireEye, которая «провела последние годы, анализируя «боевые порядки» российского государства в киберпространстве».
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