Энергетика
РИА НовостиУкраина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
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Общество
В Комитете по этике РФС ответили на слова Запашного о фанатах
Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев в комментарии "Газете.Ru" раскритиковал слова генерального директора Большого Московского государственного цирка, дрессировщика Эдгарда Запашного.
Наука
Ученые назвали алкоголь спасителем человечества
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева представила в столице фильм «Тот самый концерт»
Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в столичном кинотеатре «Октябрь» фильм «Тот самый концерт», передает ТАСС.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Армия и оружие
Путин заявил, что РФ выступает против милитаризации космоса
Россия выступает против милитаризации космоса.
Политика
Трамп заявил, что не пользуется личным мобильным
Американский лидер в своем посте отвечает на данные CNN о том, что он "использует личный мобильный телефон для звонков, несмотря на повторяющиеся предостережения служб безопасности".
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным
Экономика
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
Происшествия
Появилось видео обысков по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
В Сети появилось видео с места обысков по делу об убийстве начальника ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.
Спорт
Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Шоу-бизнес
Влад Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
Заметим, в ожидании сына Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение.
Общество
Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию
Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которые не пригласили на беседу с премьером.
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира опубликовал журнал Forbes. Первое место заняла 29-летняя певица Тейлор Свифт.
Политика
Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу
Бывший президент Боливии Эво Моралес вылетел в пятницу из Мексики на Кубу.
Политика
Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе
Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».
Политика
Le Monde: переписку Макрона взломала русская разведка
Как утверждает издание, технические доказательства причастности APT28 и Sandworm к взлому переписки Макрона удалось получить при сопоставлении данных расследования специалистов Google, а также американской компании по сетевой безопасности FireEye, которая «провела последние годы, анализируя «боевые порядки» российского государства в киберпространстве».
Армия и оружие
Иран развернул в Сирии свои новейшие средства ПВО
Иран развернул на территории Сирии свои собственные средства противовоздушной обороны.
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова вышла в свет в прозрачной блузке
Публика не скрывала своего восхищения, тихонько шушукаясь: "Какая красавица!", "Смело, в ее-то возрасте в такой блузке выходить в свет!", "Красивая пара", "Катюша просто великолепна, а ведь уже не девочка", "Какая она молоденькая, вот это бабушка!".
Шоу-бизнес
Певцов переключился с Познера на Урганта
Гаджеты
Realme представил для России флагманский смартфон X2 Pro
Экономика
ЦБ выявил манипуляции на валютном рынке от имени ВЭБ
С апреля по июнь 2018 года Николай Бычков, который был уполномочен совершать конверсионные операции и вести открытую валютную позицию Внешэкономбанка, совершил более 50 серий сделок на анонимных торгах с компанией-нерезидентом Fengda Trading Ltd. Все сделки велись по предварительному соглашению и по одинаковой схеме, говорится в сообщении ЦБ.
Шоу-бизнес
Плата за успех: дом Волочковой продают за 2,5 млрд рублей
Неизвестные злоумышленники выставили на продажу ее роскошный особняк, в который она вложила не только миллионы рублей, но и всю душу.