Армия и оружие
Газета.RuУкраина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его словам, эти два военных объекта начали возводиться в "чистом поле".
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Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.
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В Польше снесли памятник благодарности Красной армии
В польском городе Лешно демонтирован памятник благодарности Красной армии. Об этом сообщает телекомпания Polsat.
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Подтверждена гибель депутата Госдумы в авиакатастрофе под Казанью
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в авиакатастрофе под Казанью.
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29-летняя Ида Галич впервые стала мамой
Ида Галич и Настя Ивлеева Сегодня же стало известно, что Ида впервые стала мамой.
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Исмаилов снова обратился к Александру Емельяненко
Напомним, что противостояние Емельяненко - Исмаилов пройдет на турнире ACA 107. Вечер боев состоится 7 апреля в Москве.
Экономика
Управление Пенсионного фонда отчиталось о проделанной работе по улучшению жизни пенсионеров района
Сегодня Управление Пенсионного фонда по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам подвело итоги года.
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Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
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Конкурент Xiaomi объявил в России скидки до 6000 рублей на смартфоны
Бренд Realme, конкурент Xiaomi, объявил в России скидки на свои смартфоны. Популярные модели получили снижение цены до 6000 рублей.
Общество
ФАС: в России выросли цены на медицинские маски
В России выросли розничные цены на медицинские маски в январе текущего года.
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Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
Биатлон
Тренер: после этапа Кубка IBU Стрельцов может попасть на ЧМ
Биатлонист Кирилл Стрельцов примет участие в этапе Кубка IBU в итальянском Мартелло и при достойных результатах сможет попасть в состав сборной России на чемпионат мира, сообщил РИА Новости главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Шоу-бизнес
В коме Юлия Началова плакала перед смертью
Виктор Началов рассказал прессе о последних мгновениях жизни дочери. Оказывается, перебивая в коме, Юлия Началова перед смертью плакала.
Общество
Правительство Финляндии разрешит добычу урана в стране
Правительство Финляндии 6 февраля даст зеленый свет компании Terrafame на добычу урана на месторождении в восточной части страны, 5 февраля сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник в правительстве Финляндии.
Экономика
ВТБ собирается снизить ипотечные ставки
ВТБ сообщает, что через неделю ставки по ипотеке от банка будут снижены.
Политика
Голосование по Конституции пройдет по сценарию президентских выборов
Ожидается, что мобилизация будет проводиться по тем же технологиям, что и во время президентских выборов 2018 года.
Политика
Венгрия просит Украину обдумать предложения по языковому вопросу
Венгрия сделала два предложения Украине по разрешению ситуации с изучением украинского языка представителями венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Общество
На борту карантинного круизного лайнера оказались двое детей из РФ
Среди 24 россиян на борту круизного лайнера Diamond Princess, помещенного на карантин из-за коронавируса, оказались двое детей.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Здоровье
Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса
Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.