Энергетика
Мой БрянскКозак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»
Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза». Об этом сообщает РБК со ссылкой на его обращение к журналистам.
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Козак назвал объем транзитного газа через Украину коммерческой тайной
Комсомольская правда21 декабря в 09:34
«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о размере оплаты услуг по транзиту
RT на русском21 декабря в 11:16
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Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
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Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа
Потребовав ввести санкции против прямых поставок газа из России на Украину, бывший украинский лидер Петр Порошенко "опоздал на газовый поезд".
Армия и оружие
Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»
"Алмаз–Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
Общество
Книгоиздатели грозят навечно заблокировать «Яндекс.Видео» и YouTube
Сервисы «Яндекс.Видео» и YouTube в России могут быть заблокированы навечно, если они не будут удалять пиратский контент.
Происшествия
В Петербурге бетоновоз упал в Неву
По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
Политика
Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы.
Политика
На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле
«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Политика
В МИД Украины заявили о согласовании части списков для обмена пленными
Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что часть списков для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе уже согласована, однако их необходимо доработать для того, чтобы забрать всех пленных.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат
Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
Политика
Глава AmCham оценил влияние санкций США на «Северный поток — 2»
Санкции США не смогут остановить реализацию проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.
Происшествия
Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке
Политика
Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Общество
СФ попросит правительство запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет федерации на пленарном заседании 23 декабря рассмотрит обращение к правительству с просьбой приостановить продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство России.
Происшествия
Полиция Берлина установила связь убийцы Хангошвили с ГРУ по татуировкам
Издание со ссылкой на отчет генерального прокурора Германии сообщает, что якобы только с поддержкой государства подозреваемый мог получить фальшивые документы, а «несколько деталей из информации о россиянине указывают на его связь с разведывательными службами».
Политика
Избран Совет депутатов Ленинского округа
В число избранных депутатов, согласно представленным спискам, вошел директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, баллотировавшийся по 29 округу, городу Видное.
Экономика
В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже
Например, если человек приобрел пенсионные права в размере 200 индивидуальных коэффициентов, то при назначении пенсии со дня возникновения права его пенсия (исходя из показателей 2019 года) будет 22 782,19 рубля.
Политика
Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом
Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Происшествия
Тракторист объяснил, почему сбросил трупы в колодец в Новой Москве
Тела мужчины и женщины нашли накануне в колодце на Калужском шоссе. Погибшими оказались работники дорожной службы.
Происшествия
В ДТП на Эльмаше погиб мужчина, его восьмилетняя дочь пострадала
Происшествия
В Челябинске арестовали мужчину, убившего младенца из-за плача
Следователи арестовали жителя Челябинска по делу об убийстве месячного сына из-за плача. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Политика
CNN выяснил детали о «рождественском подарке» Пхеньяна для США
КНДР планирует проводить жесткую политику по отношению к США, которая подразумевает в том числе снятие денуклеаризации с повестки переговоров с Вашингтоном.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
Политика