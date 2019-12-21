Энергетика

Мой БрянскМой БрянскКозак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»

Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза». Об этом сообщает РБК со ссылкой на его обращение к журналистам.
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Большое газовое перемирие

Российская газетавчера в 11:21

Козак назвал тариф на транзит российского газа проблемой «Нафтогаза»

РБК21 декабря в 11:19

Козак назвал объем транзитного газа через Украину коммерческой тайной

Комсомольская правда21 декабря в 09:34

Козак — об оплате услуг «Нафтогаза»: Это коммерческая тайна

Life.ru21 декабря в 11:09

В России прояснили достигнутые с Украиной договоренности по транзиту газа

Lenta.ru21 декабря в 10:12

Россия и Украина согласовали условия тарифа по транзиту газа в Европу

Газета.Ru21 декабря в 10:01

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о размере оплаты услуг по транзиту

RT на русском21 декабря в 11:16
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Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб для трубопровода "Северный поток — 2" и ранее заявила о приостановке работ, отвела все суда из района строительства в Балтийском море.
Вести.Ru вчера в 19:30
Политика

Пушков прокомментировал требование Порошенко ввести санкции из-за газа

Потребовав ввести санкции против прямых поставок газа из России на Украину, бывший украинский лидер Петр Порошенко "опоздал на газовый поезд".
Российская газета 02:18
Армия и оружие

Минобороны получило первый комплект новейшего ЗРК С-350 «Витязь»

"Алмаз–Антей" поставил Минобороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы средней дальности С-350 "Витязь", сообщает пресс-служба концерна.
РИА Новости 02:22
Общество

Книгоиздатели грозят навечно заблокировать «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервисы «Яндекс.Видео» и YouTube в России могут быть заблокированы навечно, если они не будут удалять пиратский контент.
BFM.ru 02:52
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Политика

Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг готов провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения трудностей в отношениях альянса и Москвы.
ТАСС 01:37
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Российская газета 02:26
Политика

В МИД Украины заявили о согласовании части списков для обмена пленными

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что часть списков для обмена удерживаемыми лицами в Донбассе уже согласована, однако их необходимо доработать для того, чтобы забрать всех пленных.
RT на русском 02:55
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский кинопрокат

Картина собрала в прокате 176,5 млн рублей. Замыкает тройку кинолидеров фильм "Джуманджи: Новый уровень" Джейка Кэздана.
Neva.Today вчера в 23:40
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Глава AmCham оценил влияние санкций США на «Северный поток — 2»

Санкции США не смогут остановить реализацию проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко.
RT на русском 02:49
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад жительницу Томска нашли в Красноярске

RT на русском вчера в 22:40
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма об Умке

Афиша Daily 02:10
Политика

Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту

Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, которое состоится 23 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 08:37
Армия и оружие

«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию

Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Коммерсантъ вчера в 21:31
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

СФ попросит правительство запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет федерации на пленарном заседании 23 декабря рассмотрит обращение к правительству с просьбой приостановить продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство России.
Газета.Ru 02:51
Происшествия

Полиция Берлина установила связь убийцы Хангошвили с ГРУ по татуировкам

Издание со ссылкой на отчет генерального прокурора Германии сообщает, что якобы только с поддержкой государства подозреваемый мог получить фальшивые документы, а «несколько деталей из информации о россиянине указывают на его связь с разведывательными службами».
Взгляд.ру 02:25
Общество

Варвара Караулова рассказала о жизни после тюрьмы

News.ru 02:36
Политика

Избран Совет депутатов Ленинского округа

В число избранных депутатов, согласно представленным спискам, вошел директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин, баллотировавшийся по 29 округу, городу Видное.
Интерфакс - Россия 02:13
Экономика

В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Например, если человек приобрел пенсионные права в размере 200 индивидуальных коэффициентов, то при назначении пенсии со дня возникновения права его пенсия (исходя из показателей 2019 года) будет 22 782,19 рубля.
Российская газета вчера в 20:00
Политика

Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом

Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Российская газета вчера в 01:31
Происшествия

Тракторист объяснил, почему сбросил трупы в колодец в Новой Москве

Тела мужчины и женщины нашли накануне в колодце на Калужском шоссе. Погибшими оказались работники дорожной службы.
РИА Новости 02:20
Происшествия

В ДТП на Эльмаше погиб мужчина, его восьмилетняя дочь пострадала

Европейско-Азиатские новости 02:24
Происшествия

В Челябинске арестовали мужчину, убившего младенца из-за плача

Следователи арестовали жителя Челябинска по делу об убийстве месячного сына из-за плача. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Газета.Ru 02:33
Политика

CNN выяснил детали о «рождественском подарке» Пхеньяна для США

КНДР планирует проводить жесткую политику по отношению к США, которая подразумевает в том числе снятие денуклеаризации с повестки переговоров с Вашингтоном.
РБК 02:07
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
RT на русском 02:02
Общество

РЖД планируют разработать документацию ВСМ Москва-Петербург до 2022 г

РИА Новости 02:17
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Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week

РЕН ТВ вчера в 21:14
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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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