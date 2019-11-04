Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина потратит более половины бюджета на долги и армию

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Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в качестве экономических приоритетов предусматривает возвращение долгов и увеличение расходов на безопасность и правоохранительную деятельность. Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник на своей странице в Facebook.
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Долги и война: главные приоритеты госбюджета Украины на 2020 год

REGNUM04:30

Украина потратит более половины бюджета на долги и армию

Lenta.ru06:45
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