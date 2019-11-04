Экономика
Lenta.ruУкраина потратит более половины бюджета на долги и армию
Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в качестве экономических приоритетов предусматривает возвращение долгов и увеличение расходов на безопасность и правоохранительную деятельность. Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник на своей странице в Facebook.
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Кино
Warner Bros. выдвинула фильм «Джокер» на 16 «Оскаров»
Студия Warner Bros. номинировала фильм Тодда Филлипса «Джокер» на 16 премий Американской киноакадемии, сообщается на официальном сайте компании.
Известия 06:50
Общество
СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии
Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
URA.Ru вчера в 06:34
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Общество
В Москве до среды объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.
Коммерсантъ 06:55
Футбол
«Оренбург» обыграл «Урал» в матче РПЛ
"Оренбург" на выезде обыграл "Урал" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:02
Единоборства
Ковалев госпитализирован после боя с Канело
Российский боксер Сергей Ковалев был госпитализирован после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.
ProstoProSport вчера в 04:34
Шоу-бизнес
Прервавший спектакль Лановой рассказал о своем самочувствии
Советский и российский актер Василий Лановой рассказал РЕН ТВ о своем самочувствии.
РЕН ТВ 03:38
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Шоу-бизнес
Леонид Барац развелся со второй женой
«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru 00:30
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Космос
Грузовой корабль Cygnus прибыл к МКС
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября ракета-носитель «Антарес» с кораблём Cygnus стартовала с площадки NASA «Уоллопс».
REGNUM 03:40
Футбол
Алиев: «Выступая за „Локомотив“, очень хотел вернуться в Киев»
Футболист перешел в «Локомотив» из киевского «Динамо» в январе 2010 года. В марте 2011-го форвард вернулся в «Динамо».
Sport24.ru 07:50
Общество
Найдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Происшествия
В Ереване горит ангар российской авиабазы
В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
Газета.Ru 07:25
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Вечерняя Москва 07:13
Футбол
Тренер «Крыльев Советов»: «Рубин» в этом сезоне играет совсем по-другому, чем раньше»
Тренер «Крыльев Советов» Войо Чалов рассказал о настрое команды на матч 15-го тура чемпионата России против «Рубина».
Спорт-Экспресс 08:23
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Газета.Ru вчера в 21:13
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Автоспорт
McLaren и Petrobras прекратили сотрудничество
F1news.ru 08:23