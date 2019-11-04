Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в качестве экономических приоритетов предусматривает возвращение долгов и увеличение расходов на безопасность и правоохранительную деятельность. Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник на своей странице в Facebook.

Украина потратит более половины бюджета на долги и армию

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