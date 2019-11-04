Экономика

News.ruNews.ruУкраина потратит больше половины бюджета на войну и долги

Политолог Руслан Бортник рассказал, что в бюджет Украины на 2020 год заложены большие траты на армию и обслуживание госдолга. В общей сложности эти две статьи составляют 57% всех трат.
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Долги и война: главные приоритеты госбюджета Украины на 2020 год

REGNUM04:30

Украина потратит более половины бюджета на долги и армию

Lenta.ru06:45

Украина потратит больше половины бюджета на войну и долги

News.ru15:19

Украина намерена больше половины бюджета потратить на долги и армию

ГЛАС.RU08:10
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Персонально ваш: Владимир Пастухов

М. Максимова ― Был бы большой коллапс, большой бум. Спасибо, это было Владимир Пастухов, научный сотрудник University college of London.
Эхо Москвы 10:51
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Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
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Трамп: Хотим заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР

Глава Белого дома считает, что Россия и Китай хотели бы заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями, "особенно когда дело касается ядерного оружия", - цитирует ТАСС президента США.
Российская газета 17:31
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«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско

Газета.Ru 13:00
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Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Политика

США официально заявили о выходе из Парижского соглашения

США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 17:06
Происшествия

Пьяная жительница Камчатки избила чужого трехлетнего ребенка

Вечерний курьер 02:28
Общество

Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
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Происшествия

В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии

Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна вчера в 01:53
Недвижимость

Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке

Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.
Известия вчера в 06:19
Происшествия

Вертолет с президентом Боливии на борту совершил экстренную посадку

Экстренную посадку из-за поломки хвостового винта совершил вертолет, перевозивший президента Боливии Эво Моралеса.
Вести.Ru 16:57
Футбол

Роналду поддержал получившего травму Андре Гомеша

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поддержал полузащитника «Эвертона» и партнера по сборной Португалии Андре Гомеша.
Sports.ru 16:08
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Сегодня Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери, обратившись к поклонникам и журналистам в социальных сетях.
7Дней.ру 13:12
Общество

Гафур приговорена к 8,5 годам заключения за контрабанду наркотиков

Участница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро голландская бегунья Мадиэя Гафур приговорена к лишению свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев за контрабанду наркотиков, сообщает Би-би-си.
РИА Новости 14:20
Армия и оружие

Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео

Российская газета 03:09
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Технологии

TSMC наймёт 8000 сотрудников для разработки 3-нанометровых чипов

Исполнительный президент TSMC Марк Лю (Mark Liu) заявил о намерении производителя принять на работу 8000 сотрудников для нового центра исследований и разработок, который должен быть введён в эксплуатацию в следующем году.
3DNews 10:15
Спорт

Олимпийский чемпион Василенко умер в возрасте 43 лет

Известия 14:29
Общество

Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского

Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
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Теннис

Надаль стал первой ракеткой мира

Рафаэль Надаль стал первой ракеткой мира, заработав 9585 баллов.
Inc-news.ru 01:28
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Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте», следует из данных сайта Downdetector.
Коммерсантъ 09:35
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Зеленский пообещал наказать заказчиков убийства Гандзюк

ТК Звезда 16:23
Политика

В Киеве заявили о готовности к ситуации с прекращением транзита газа

Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV заявил, что Украина готова к ситуации, если транзит российского газа через страну будет прекращён.
RT на русском 17:25
Экономика

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Армия и оружие

Военные НАТО начали учения на границе с Россией

В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса.
Lenta.ru 03:35
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Футбол

На Украине рассказали, как обворовали УЕФА

Восемь миллионов евро, выделенных УЕФА на поддержку футбола, были потрачены на строительство завода. Об этом рассказали украинские СМИ.
Аргументы недели вчера в 11:06
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