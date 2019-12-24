Украина и Российская Федерация договорились о продлении транзита российского газа по украинской территории на период с 2020 по 2024 годы с возможностью пролонгации еще на 10 лет. Контракт будет включать транзит 65 млрд кубометров газа в 2020 году, по 40 млрд кубометров - с 2021 по 2024 годы.

с чего всё началось

Украина рассчитывает получить по новому транзитному контракту от России за перекачку нашего газа в 2020 году примерно $2 млрд. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Украина потребовала от России миллиарды долларов за транзит газа

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