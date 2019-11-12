Политика

Piter.tvPiter.tvУкраина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН

Дипломат считает, что РФ нужно представить доказательства того, что ее граждане не участвовали в финансировании самопровозглашенных республик Донбасса. Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
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Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН

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Украинский юрист
Украинский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 года. Также в течение 12 лет работала в Министерстве юстиции Украины начиная с 2001 года в качестве директора Департамента международного права, директора Государственного департамента по гармонизации законодательства и в качестве директора Департамента по связям с органами государственной власти.
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