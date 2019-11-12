Политика
Piter.tvУкраина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН
Дипломат считает, что РФ нужно представить доказательства того, что ее граждане не участвовали в финансировании самопровозглашенных республик Донбасса. Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
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Наука
Икота у новорожденных способствует развитию мозга
Машины и Механизмы 02:44
Политика
США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян
Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
RT на русском 14:30
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Происшествия
В Сети появилась петиция в поддержку Олега Соколова
На сайте общественных петиций change.org появился документ в защиту доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в личных отношениях.
REGNUM 03:22
Наука
Возрастная макулярная дегенерация к середине века поразит 77 миллионов европейцев
Исследование, опубликованное в British Journal of Ophthalmology, показало, что случаев возрастной дегенерации желтого пятна к 2050 году может стать на 75% больше.
Naked Science 08:16
Интернет
Instagram запустил клона TikTok
Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
The GEEK 09:48
Армия и оружие
В результате ударов ВВС Израиля по сектору Газа погибли 10 человек
Российская газета 16:59
Общество
Кембриджский словарь выбрал слово года
Кембриджский словарь выбрал слово 2019 года согласно запросам пользователей.
Взгляд.ру 04:31
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
Российская газета вчера в 12:02
Экономика
В Магаданской области заканчиваются запасы мазута для котельных
В Магаданской области запасы мазута для котельных закончатся через несколько недель.
Общественное телевидение России 13:10
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы
Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Коммерсантъ 17:05
Футбол
Клопп убежал от журналиста, увидев Гвардиолу
Напомним, в воскресенье «Ливерпуль» Клоппа обыграл «Манчестер Сити» Гвардиолы со счетом 3:1.
Sport24.ru 10:19
Происшествия
Обвиняемый во взятках экс-глава ЦСКА попытался сбежать
В отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело о попытке побега.
Ридус вчера в 11:07
Политика
Трамп пообещал существенно повысить пошлины при срыве сделки с Китаем
Если торговая сделка с Китаем не состоится, США «существенно» увеличат размер пошлин на китайские товары.
РБК 17:31
Общество
Адвокат опроверг лишение Ананьева кипрского гражданства
Ранее «Открытие медиа» со ссылкой на источники в окружении бывшего совладельца Промсвязьбанка сообщили, что среди девяти россиян, которых власти Кипра лишили гражданства, оказался Дмитрий Ананьев.
Rambler News Service 10:14
Общество
Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре
Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Lisa.ru 10 ноября в 22:45
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru вчера в 07:35
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru 16:38
Общество
В Венеции затопило площадь Святого Марка и одноименный собор
Как отмечает итальянская газета "Стампа", знаменитый собор храм оказался в воде всего в шестой раз за более чем тысячелетнюю его историю.
Радио Маяк 14:57
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, намекнул на то, что в 2020 году после поединка против Тони Фергюсона, может завершить карьеру и отметил, что главным боем в его карьере стал поединок против Конора Макгрегора год назад.
Лезги газет 03:39
Армия и оружие
В России нашли способ победить США в Сирии
По мнению Сивкова, американские позиции в Сирии не защищены средствами противовоздушной обороны (ПВО), способными бороться с беспилотниками повстанцев, вследствие чего США, если пожелают остаться в регионе, вероятно, будут укреплять находящиеся там собственные базы.
Lenta.ru 16:05
Шоу-бизнес
МакSим заподозрили в гормональной терапии из-за отекшего лица
На днях же у фанатов появился новый повод для беспокойства: в Сеть попал ролик, на котором певицу едва можно узнать из-за сильного отека, искажающего черты лица.
StarHit.ru 11:00
Интернет
Facebook объявила о запуске онлайн-платежей
Компания Facebook анонсировала запуск системы онлайн-платежей Facebook Pay, которая будет работать в основной соцсети, а также в приложениях Messenger, Instagram и WhatsApp.
Телеканал RTVI 14:14
Происшествия
Соседка историка-убийцы Соколова слышала крики Ещенко перед смертью
Как сообщал ранее Российский Диалог, следственный комитет Российской Федерации проверит информацию о других возможных преступлениях арестованного 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
Российский Диалог 14:59
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Происшествия
В СК начался допрос фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда
В здание Следственного комитета в Москве доставили Алексея Вересова, одного из двух фигурантов дела об угрозах судье Мосгорсуда и о призывах к экстремизму.
Интерфакс 04:08