Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».

Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

Космос В ВВС США разрабатывают космическую систему передачи солнечной энергии ВВС Соединенных Штатов Америки финансируют создание космической системы, которая будет передавать в расположение экспедиционных сил армии США электроэнергию, собранную на орбите.

Общество К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.

Происшествия В Ереване загорелся ангар российской авиабазы Крыша ангара горит в ереванском аэродроме "Эребуни", где дислоцирована одноименная российская авиабаза, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Культура Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже Российский президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходит в Манеже.

Футбол Головин попал в шорт-лист «ПСЖ» По информации источника, Головин не находится в шорт-листе на верхних строчках, но руководство столичного клуба продолжает активные наблюдения за прогрессом 23-летнего футболиста.

Экономика Украина потратит более половины бюджета на долги и армию Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в качестве экономических приоритетов предусматривает возвращение долгов и увеличение расходов на безопасность и правоохранительную деятельность.

Политика В меджлисе* оценили военный путь «возврата» Крыма Председатель запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров в интервью украинским СМИ рассказал о своем видении пути "возвращения" Крыма в состав Украины.

Армия и оружие В Сирии американские военные попали под обстрел По словам Боренкова, военная полиция РФ продолжает патрулирование границы Турции и Сирии в провинциях Алеппо и Эль-Хасака.

Футбол Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом» Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.

Политика На Украине уволен глава космического агентства Правительство уволило с должности председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.

Религия Православные празднуют День Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Общество Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад Власти обеспокоены этой ситуацией, так как теперь судно может унести дальше и оно рухнет с водопада.

Общество Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.

Политика В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.

Политика На Украине заявили о попытке свержения Зеленского На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.

Фигурное катание Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.

Футбол Уткин назвал глупцом гендиректора «Чертаново» Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ответ генерального директора футбольного клуба «Чертаново» Николая Ларина на его публикацию по поводу денег с трансферов полузащитников Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.