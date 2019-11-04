Политика
Lenta.ruУкраина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».
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Космос
В ВВС США разрабатывают космическую систему передачи солнечной энергии
ВВС Соединенных Штатов Америки финансируют создание космической системы, которая будет передавать в расположение экспедиционных сил армии США электроэнергию, собранную на орбите.
REGNUM 02 ноября в 14:19
Общество
К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб
В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Происшествия
В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
Крыша ангара горит в ереванском аэродроме "Эребуни", где дислоцирована одноименная российская авиабаза, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении.
РИА Новости 07:03
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани 02 ноября в 03:48
Культура
Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже
Российский президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходит в Манеже.
RT на русском 06:14
Футбол
Головин попал в шорт-лист «ПСЖ»
По информации источника, Головин не находится в шорт-листе на верхних строчках, но руководство столичного клуба продолжает активные наблюдения за прогрессом 23-летнего футболиста.
Газета.Ru 07:09
Экономика
Украина потратит более половины бюджета на долги и армию
Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в качестве экономических приоритетов предусматривает возвращение долгов и увеличение расходов на безопасность и правоохранительную деятельность.
Lenta.ru 06:45
Политика
В меджлисе* оценили военный путь «возврата» Крыма
Председатель запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров в интервью украинским СМИ рассказал о своем видении пути "возвращения" Крыма в состав Украины.
РИА Новости Крым 05:55
Армия и оружие
В Сирии американские военные попали под обстрел
По словам Боренкова, военная полиция РФ продолжает патрулирование границы Турции и Сирии в провинциях Алеппо и Эль-Хасака.
RuNews24.ru вчера в 22:49
Футбол
Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:35
Политика
На Украине уволен глава космического агентства
Правительство уволило с должности председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.
News.ru 06:24
Религия
Православные празднуют День Казанской иконы Божьей Матери
4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
Национальная служба новостей 03:30
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Происшествия
В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшую девушку
РИА Новости 02 ноября в 13:31
Общество
Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад
Власти обеспокоены этой ситуацией, так как теперь судно может унести дальше и оно рухнет с водопада.
АМИТЕЛ 07:05
Общество
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
В интервью «Аргументам и фактам» врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева сообщила, что в рыбных консервах содержится ценный белок, а также незаменимые кислоты, витамины и микроэлементы.
Московский Комсомолец вчера в 18:32
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Футбол
Уткин назвал глупцом гендиректора «Чертаново»
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ответ генерального директора футбольного клуба «Чертаново» Николая Ларина на его публикацию по поводу денег с трансферов полузащитников Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.
RT на русском вчера в 07:16
Спорт
Сергей Устюгов: «Для меня Олимпиада как соревнования умерла»
Может, меня за это осудят, но лично для меня Олимпиада как соревнования умерла.
Спорт-Экспресс 04:30
Футбол
Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»
Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды.
РИА Новости вчера в 15:03
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Общество
Отвечать «да» на незнакомые входящие звонки может быть опасно
Специалисты рассказали, какую опасность может представлять ответ «да» на незнакомые номера.
NewInform 02 ноября в 19:31
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Футбол
Балотелли поблагодарил за поддержку в расистском скандале
Газета.Ru вчера в 19:28