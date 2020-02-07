Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за оружие

Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.
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