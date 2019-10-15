с чего всё началось

Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, т.к. эти две республики — стороны соглашений. Попытки выиграть время.

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Политика МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии «Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.

Происшествия На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Здоровье Жители Златоуста пожаловались на плохое питание в детской больнице Жители Златоуста пожаловались на антисанитарию и плохое питание в детской больнице №2, об этом сообщили активисты общественной организации «Гражданский патруль».

Происшествия Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков Мужчина проследил за объектом симпатии и решил наблюдать за женщиной через дверной глазок, используя монокуляр.

Спорт Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Здоровье Доктор Мясников привёл список бесполезных лекарств Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие лекарства, по его мнению, являются «пустышками».

Единоборства Сен-Пьер заявил, что готов вернуться в ММА ради боя с Хабибом Сен-Пьер в прошлом был чемпионом UFC в полусреднем весе, а Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе.

Гаджеты Первые смартфоны Xiaomi уже получили новую MIUI 11 В списке последних оказались Redmi 7, Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro и Redmi K20, а из моделей Xiaomi в списке оказались Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S, Mi 9 SE, Mi Mix 2 и Mi Max 3. Между тем в тестовой сборке MIUI 9.10.14 появилась информация о смартфонах и планшетах, для которых обновление больше выпускать не будут.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Политика В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа В ходе дебатов лидеры предвыборной гонки среди демократов в США единодушно выступили за импичмент президенту США Дональду Трампу.

Шоу-бизнес Алексей Панин оказался в психушке из-за бывшей жены После разрыва Алексей Панин не виделся с бывшей женой, которая эмигрировала в США, оборвав контакты со всеми знакомыми в России.

Политика В ОАЭ начались переговоры Путина и наследного принца Абу-Даби В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Абу-Даби Мухаммада Аль Нахайяна.

Шоу-бизнес Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность Музыкант Музыкант Канье Уэст раскритиковал платье своей жены Ким Кардашьян, передает Sky News.

Футбол Сборная России проведет в Петербурге минимум два матча Евро-2020 Сборная России по футболу проведет в Санкт-Петербурге как минимум два матча группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает «Советский спорт».

Шоу-бизнес Наташа Королева обратилась к Зеленскому Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Отмечается, что родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни.

Происшествия Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.

Кино Звезда ситкомов Нил Патрик Харрис сыграет в «Матрице 4» Уже известно, что к проекту на радость поклонникам присоединятся Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс и Яхья Абдул-Матин II, известный по «Аквамену».

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием на тук-туке Как сообщается, кузов тук-тука был украшен гирляндами и тканью с изображениями местной флоры и фауны.

Шоу-бизнес Сальма Хайек отметила 12 миллионов подписчиков иглоукалыванием Актриса выложила откровенное фото Число подписчиков Сальмы Хайек в "Инстаграме" недавно достигло 12 миллионов.