Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаУкраина потребовала распустить ЛНР и ДНР

"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать904
Алексей Пушков
Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, т.к. эти две республики — стороны соглашений. Попытки выиграть время.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельSM News вчера в 14:16
с чего всё началось
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем микроблоге
 в Твиттере требования украинской стороны на переговорах о выполнении политической части Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
Московский Комсомолецвчера в 16:15

Подробнее о событии

Депутат ДНР оценил идею Киева о роспуске ДНР и ЛНР

Газета.Ru11:21

Луганск: Кучма на переговорах не поднимал вопрос о роспуске ДНР и ЛНР

Взгляд.ру07:46

В Донецке назвали требования Киева о роспуске ДНР и ЛНР абсурдом

РИА Новости07:45

Новый наглый план Зеленского — ликвидировать Л/ДНР

Комсомольская правда07:50

Условие о роспуске ДНР и ЛНР назвали «отсебятиной» пресс-секретаря Кучмы

Национальная служба новостей08:28

Что стоит за требованием Киева распустить ДНР и ЛНР

RT на русском01:38

Российские сенаторы оценили требование Киева распустить ДНР и ЛНР

РБКвчера в 19:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:31, Вашингтон
Армия и оружие

Донбасс для них — игрушка

Представители трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе не смогли согласовать новую дату отвода войск в Золотом и Петровском.
РЕН ТВ 05:12
Футбол

Матч «Барселона» – «Реал» могут перенести в Мадрид

Советский спорт 09:33
Футбол

Вратарь «Зенита» Лунев стал отцом

Нева Спорт 09:53
Происшествия

В крови мальчика, сбитого полицейским под Кировом, нашли алкоголь

МИР 24 вчера в 15:01
Общество

Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском

Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.
Известия 11:25
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Экономика

Почти $8200. Курс Bitcoin продолжил падение

Омкар Годбоул заявлял, что дневные и 4-х часовые графики указывают на падение биткоина до недавних минимумов ниже $7800.
РБК 02:55
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество

Между Россией и Грузией восстановлено сообщение

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
Lenta.ru 09:32
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова сменит сборную России на Словению

Вести.Ru 10:14
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Авто

Обновленный Renault Captur добрался до дилеров

Компания Renault начинает продажи компактного кроссовера Captur нового поколения.
Новые автомобили вчера в 23:56
Происшествия

Суд арестовал нового фигуранта «московского дела»

Басманный суд Москвы арестовал до 14 декабря фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Ведомости 08:06
Футбол

Отец Черышева уволен с поста главного тренера «Нижнего Новгорода»

RT на русском 10:26
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26

По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09
Общество

Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве

50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Газета.Ru 07:26
Происшествия

Координаторы штабов ФБК сообщили о новых обысках в регионах

РБК вчера в 02:31
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Экономика

В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году

В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
Rambler News Service 05:30
Армия и оружие

Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.
RT на русском 11:13
Шоу-бизнес

Изуродованное пластикой лицо Веры Алентовой сняли крупным планом

Недавно Меньшова сделала новую стрижку, с которой стала выглядеть практически копией Алентовой до пластики.
7Дней.ру 06:07
Политика

Путин заявил о новой задаче для ОПК

Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства.
Газета.Ru 11:15
Армия и оружие

Военная полиция России приступила к патрулированию в Манбидже

Журналистская правда 02:50
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Армия и оружие

Подводные лодки РФ потребовали больше внимания ВМС США

Подводные лодки РФ потребовали больше внимания со стороны ВМС США.
Актуальные Новости вчера в 00:36
Шоу-бизнес

Кети Топурия влюбилась в дипломата Льва Деньгова с первого взгляда

Звезда заверила, что знакомство со Львом было во многом очень знаковым. Кети называет это «любовью с первого взгляда».
Bimru.ru 07:59
Космос

NASA показало новые скафандры для полетов на Луну

Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Москва 24 05:52
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное