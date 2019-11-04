Политика
РИА НовостиУкраина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
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В Ингушетии похоронили убитых в Москве главу ЦПЭ региона и его брата
«Сегодня прошли похороны братьев Эльжаркиевых», — цитирует его ТАСС.
Известия 06:18
Хоккей
Кузнецов стал второй звездой в матче между «Вашингтоном» и «Калгари»
Российский хоккеист Евгений Кузнецов признан второй звездой поединка НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз".
РЕН ТВ вчера в 23:42
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
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Актеру Василию Лановому вызвали скорую во время спектакля
Известному актеру Василию Лановому понадобилась помощь медиков во время выступления в спектакле Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Слово и Дело 01:38
Происшествия
В Ереване потушили пожар на аэродроме «Эребуни»
РИА Новости 08:33
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Финансы
Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США
В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.
Московский Комсомолец вчера в 23:24
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
Коммерсантъ 06:06
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Общество
МЧС: на Петербург надвигается метель
В Петербург во вторник, 5 ноября, придет метель. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.
Neva.Today 08:29
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Газета.Ru вчера в 21:13
Футбол
Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера «Баварии»
Нико Ковач отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Бавария", сообщается на официальном сайте немецкой команды.
РИА Новости вчера в 15:03
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Кино
Warner Bros. выдвинула фильм «Джокер» на 16 «Оскаров»
Студия Warner Bros. номинировала фильм Тодда Филлипса «Джокер» на 16 премий Американской киноакадемии, сообщается на официальном сайте компании.
Известия 06:50
Общество
В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно
На протяжении 100 лет судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада «Подкова», служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.
RuNews24.ru 08:43
Футбол
«Тоттенхэм» оспорит удаление Сон Хын Мина
Лондонский "Тоттенхэм" оспорит удаление корейского форварда Сон Хын Мина.
Газета.Ru 07:41
Шоу-бизнес
От актера Андрея Дубовского после инсульта отказались все близкие
Вечерний курьер 02:55
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A51 будет оборудован квадрокамерой
Ресурс 91mobiles опубликовал фотографии внутренней структуры смартфона среднего уровня Galaxy A51, который готовит к выпуску южнокорейская компания Samsung.
3DNews 08:03
Общество
МВД может ввести штраф за превышение скорости на 20 километров в час
Министерство Внутренних Дел Российской Федерации готовится представить законопроект в Государственную Думу России, который введёт штраф за превышения скоростного режима на 10 км/ч.
Car.ru 08:06
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM 02 ноября в 11:47
Футбол
Матч против «Арсенала» станет особенным для «Спартака»
«Спартак» сегодня примет "Арсенал" в рамках 15-го тура РПЛ.Этот поединок станет юбилейным (100-м) для москвичей на домашнем стадионе «Открытие Арена».100-й юбилейный матч «Спартака» на родном стадионе.
Soccer.ru 08:05
Авто
Сильные аргументы Land Rover Defender V8 2019
Автосалон во Франкфурте в 2019 году представил Land Rover Defender в новом виде.
Car.ru 02 ноября в 01:11
Политика
Президенту Эстонии советуют не ездить в Москву на 9 мая
МИД Эстонии не готовится к визиту президента республики Керсти Кальюлайд в Москву на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, заявил глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу порталу ERR.
Газета.Ru 08:36
Общество
Роскосмос расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Говорит Москва 02 ноября в 01:54
ЖКХ
В Госдуме предложили россиянам не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил в Минстрой РФ предложение о том, что россиянам нужно дать право не платить за не соответствующие нормам коммунальные услуги.
ФАН 31 октября в 22:57
Армия и оружие
Названа новая дата возможного разведения сил в Донбассе
Начало разведения сил в районе Петровского планировалось после отвода войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенной Луганской народной республики в районе Золотого, которое состоялось 1 ноября.
Lenta.ru 07:57