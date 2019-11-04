с чего всё началось

МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".

Армия и оружие Учения ВМФ и ВКС РФ прошли в Средиземном море Командир оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан первого ранга Сергей Тронев сообщил, что в акватории Средиземного моря прошли совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил РФ, передает РИА Новости.

Происшествия Лайнер из Германии запросил аварийную посадку в Шереметьево В Москве запросил аварийную посадку пассажирский лайнер с неисправностью гидросистемы, летевший из немецкого Франкфурта-на-Майне.

Авто АвтоВАЗ пояснил причины хлипкого кузова своих автомобилей Про новые автомобили нередко говорят, что они сделаны "как из фольги", ведь с каждым годом их кузов становится все тоньше и тоньше.

Космос Boeing испытал систему эвакуации новейшего корабля Starliner Компания Boeing провела испытание системы эвакуации новейшего космического корабля Starliner, НАСА ведет прямую трансляцию.

Общество В работе «Вконтакте» произошел сбой Пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «Вконтакте», следует из данных сайта Downdetector.

Футбол «Тоттенхэм» оспорит удаление Сона, нанесшего травму игроку «Эвертона» Руководство "Тоттенхэма" оспорит красную карточку, которую арбитр Мартин Аткинсон предъявил Сон Хын Мину за фол против игрока "Эвертона" Андре Гомеша, приведший к тяжелейшей травме.

Общество Демонстранты осудили посещение Меркель мемориала жертвам неонацистов Демонстранты встретили с осуждением канцлера Германии Ангелу Меркель при возложении цветов к мемориалу жертвам правоэкстремистской организации "Национал-социалистическое подполье" (NSU) в городе Цвиккау, сообщает РИА Новости.

Недвижимость Названы регионы с самыми благоприятными условиями по ипотеке Самые комфортные условия для покупки жилья в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Политика Иран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана Иран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана, заявил Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, сообщает канал Al Jazeera.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Общество Раскрыто кремлевское меню в День народного единства В День народного единства президент России Владимир Путин вручил в Кремле премию за вклад в укрепление единства российской нации, а также ордена Дружбы иностранцам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сообщает ТАСС.

Общество Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже Президент Российской Федерации Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», который проходит в Манеже.

Происшествия В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН* В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Происшествия В Ереване горит ангар российской авиабазы В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.

Шоу-бизнес Директора Клявера спросили о госпитализации дочери артиста Представитель певца Дениса Клявера прокомментировала в беседе с изданием 78.ru информацию о госпитализации его дочери от певицы Евы Польны.

Авто Skoda представила новый купе-кроссовер Kamiq GT Компания Skoda официально представила новый компактный купе-кроссовер Kamiq GT.

Происшествия На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.

Игры Red Dead Redemption 2 не поддерживает трассировку лучей Компания NVIDIA сообщила, что Red Dead Redemption 2 не поддерживает режим трассировки лучей.

Футбол Дзюба: «Лейпциг» уже радовался, сейчас «Зенит» хочет порадоваться По словам Дзюбы, «Лейпциг» не приедет обороняться в восемь-девять человек, немецкая команда проповедует агрессивный стиль, и «Зенит» очень ждет этот матч.

Политика Зеленский подписал закон о судебной реформе Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления».