Политика
РБКУкраина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием отдать украинские военные корабли, захваченные в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
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Сбивший под Пионерским женщину с ребенком водитель задержан
Невские Новости 10:18
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На Украине заявили о попытке свержения президента Зеленского
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112 Украина» заявила, что президента страны Зеленского пытаются свергнуть.
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Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Футбол
Канте будет включен в состав «Челси» на матч с «Аяксом» в ЛЧ
Главный тренер Фрэнк Лэмпард подтвердил, что француз находится в хорошей форме и будет включен в состав на ближайший матч в ЛЧ.
Sports.ru 09:16
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В Японии произошел пожар на втором за неделю объекте из списка ЮНЕСКО
На прошлой неделе в японской провинции Окинава загорелся замок Сюри, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
РБК 04:29
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Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери
В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда 03:20
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Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
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В монитор Dell UP2720Q встроен колориметр
Как утверждается, UP2720Q — это первый в мире 27-дюймовый монитор 4K со встроенным колориметром.
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По словам Шраута, на сегодняшний день именно восемь ядер является оптимальным вариантом для современных игр.
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В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими
Инцидент произошел в роддоме № 18 на проспекте Солидарности, 6.
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Жена беглого генпрокурора Украины Луценко сложила депутатский мандат
Депутат от "Евросолидарности" и супруга беглого экс-генпрокурора Украины Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.
ИА Новороссия 07:10
Политика
В «Нафтогазе» рассказали, что будет с украинской ГТС после запуска «Северного потока-2»
Запуск «Северного потока-2» будет означать, что транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен, а ГТС может быть полезна для альтернативных вариантов транспортировки или хранения газа, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью «24 каналу».
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В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
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Диетолог назвала самые вредные сладости
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила самые вредные сладости, которые не стоит употреблять в пищу.
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Продление антироссийских санкций приветствует ЕС, заявила Могерини
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала о решении Черногории и Норвегии о продлении антироссийских санкций.
Газета.Ru 11:48
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В World of Warcraft добавят трассировку лучей
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Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия вчера в 05:33
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Шоу-бизнес
Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля
Российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля в Театре Вахтангова. По информации СМИ, у него резко подскочило давление.
Газета.Ru 11:03
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Опровергнут популярный миф о Земле
Lenta.ru 01 ноября в 09:45
Религия
Православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери
В православных храмах пройдут торжественные службы 4 ноября, в День народного единства, верующие отмечают еще один праздник — день Казанской "осенней" иконы Божией Матери.
SM News вчера в 16:15
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Гаджеты
Глава AMD: Мы хотим, чтобы графика Radeon была повсюду
Глава AMD отметила, что ожидает значительного роста консольного направления во второй половине 2020 года.
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Армия и оружие
Украина назвала новую дату отвода сил в Петровском
В ВСУ назвали новую дату запуска разведения сил у Петровского в Донбассе.
Газета.Ru 11:37