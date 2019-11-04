Политика
РБКУкраина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием отдать украинские военные корабли, захваченные в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».
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с чего всё началось
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".РИА Новости07:05
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Вместе с известными музыкантами в шоу примут участие звезды фигурного катания. Крутой отметил 65-летие 29 июля.
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