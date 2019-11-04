Политика

РБКРБКУкраина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием отдать украинские военные корабли, захваченные в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».
Читать в источнике
Комментировать332
с чего всё началось
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ
".
РИА Новости07:05

Подробнее о событии

Украина потребовала от Москвы возвращения задержанных в Керченском проливе кораблей

Газета.Ru09:59

В Совфеде назвали условие диалога о передаче Украине задержанных Россией кораблей

Взгляд.ру07:50

Украина заявила о готовности принять задержанные Россией корабли

РЕН ТВ07:19

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

РБК07:30

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

РИА Новости07:05

Киев запросил у Москвы «координаты и время» возврата задержанных судов

RT на русском07:44

МИД Украины потребовал возврата задержанных в Керченском проливе кораблей

Известия06:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Футбол

«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско

Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий

«Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины)», — напомнили в ведомстве.
RT на русском вчера в 23:59
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Вести.Ru 13:22
Общество

Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских

Pravda.Ru вчера в 07:26
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Религия

4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери

В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
НовостиВолгограда.ру 00:56
Происшествия

Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

РБК 04:52
Шоу-бизнес

Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери

В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда 03:20
Общество

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 10:45
Финансы

Спекулянты уверены, что курс доллара сформировал вершину

Крупные спекулянты сократили ставки на рост курса доллара до минимальных значений с июня 2018 года, сообщает CFTC.
Profinance.ru 07:26
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Космос

Сработало! Илон Маск передал первое сообщение через спутниковую сеть для всемирного Интернета

Американский предприниматель Илон Маск (Elon Musk) написал и отправил на своей странице в Twitter первое сообщение через спутниковую сеть Starlink.
IT-World вчера в 11:18
Авто

Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре

Следуя доброй традиции, эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России в ноябре 2019 года.
Автоновости дня вчера в 04:32
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

Газета.Ru 05:26
Политика

Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства

ФАН 07:01
Общество

Демонстранты освистали Меркель у мемориала жертвам неонацистов

Аргументы и Факты 10:24
Шоу-бизнес

Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Общество

Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Хоккей

Тим Стэплтон с негативом вспоминает о России и КХЛ

Тим Стэплтон жёстко прошёлся по лиге и уважаемым тренерам. Мы иногда жалуемся, что про нас редко вспоминают в Америке.
Чемпионат 09:45
Музыка

Игорь Крутой объединит музыкантов и фигуристов в посвященном его юбилею шоу

Вместе с известными музыкантами в шоу примут участие звезды фигурного катания. Крутой отметил 65-летие 29 июля.
ТАСС 02 ноября в 16:06
Футбол

ФИФА выдаст бан «Кардиффу» за отказ платить за трансфер Салы

Руководство «Кардифф Сити» продолжает гнуть свою линию и отказывается платить «Нанту» за трансфер нападающего Эмилиано Салы, который погиб во время перелёта в стан нового клуба.
Metaratings 10:32
Шоу-бизнес

Из-за плохого самочувствия Василия Ланового отменили спектакль

Спектакль был прерван во время второго действия. Официальных комментариев пока не дали ни руководство театра, ни представители актера.
Molnet.ru 03:25
Единоборства

Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером

РИА Новости 06:36
Шоу-бизнес

Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены

Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное