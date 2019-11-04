с чего всё началось

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием отдать украинские военные корабли, захваченные в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщил глава ведомства Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кондитерских изделий «Покупать кондитерские изделия стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные холодильные полки или витрины)», — напомнили в ведомстве.

Политика Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Культура Умерла актриса и певица Мари Лафоре В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.

Политика США ввели новые санкции против Ирана Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.

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Шоу-бизнес Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.

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Шоу-бизнес Из-за плохого самочувствия Василия Ланового отменили спектакль Спектакль был прерван во время второго действия. Официальных комментариев пока не дали ни руководство театра, ни представители актера.

Шоу-бизнес Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.