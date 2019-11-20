Политика
RT на русскомУкраина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
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с чего всё началось
Ранее администрация морских портов Украины заявила, что готовит требование к правительству России о выплате более 1,24 миллиарда гривен (более 51 миллиона долларов) компенсации за утраченное имущество в Крыму.РИА Новости06:48
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Открытие автосалона состоится 20 ноября, но корейский концерн "до последнего" не публиковал тизер своей премьеры.
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Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
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В середине сентября появились новости о том, что 48-летняя Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
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Путин назвал причину распада СССР
Президент России Владимир Путин назвал причину распада Советского Союза, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Москве.
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Накануне певица появилась на публике после длительного перерыва.
Армия и оружие
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До Киева не дошло более $35 млн военной помощи США
Американская газета Los Angeles Times со ссылкой на отчет о расходах Пентагона сообщила о выделении правительством США около $400 млн Украине в качестве военной помощи, однако Киев до сих недополучил из этой суммы $35,2 млн.
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Почки украинцев незаконно пересаживали израильтянам в Казахстане
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