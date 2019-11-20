с чего всё началось

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

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