Политика
Газета.RuУкраина потребует от России компенсацию за имущество в портах Крыма
До конца 2019 года АМПУ направит российскому правительству письмо с требованием возместить потери, понесенные Киевом из-за перехода Крыма под юрисдикцию России. В украинской портовой администрации также заявили, что под власть Крыма перешло имущество Украины, в частности гавани полуострова.
Читать в источнике
Оценить140
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Общество
Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств
Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
Экономика
В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты
В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты, сообщает «Прайм».
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Политика
Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружений в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
Политика
В Кремле ответили на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
Политика
Путин заявил о росте зарплат россиян
Президент России Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин поспорил на форуме ВТБ «Россия зовет!» с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о бюджетных расходах.
Политика
МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Гаджеты
Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон
Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
Происшествия
Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю девочку из кубанского хутора Родниковский нашли, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Экономика
Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы
Путин подчеркнул, что это значение является самым низким за всю историю современной России.
Политика
Главком ВМС Украины пожаловался на отсутствие унитазов в возвращенных Россией кораблях
Возвращенные Россией катера ВМС Украины, задержанные в ходе провокации Киева в Керченском проливе, находятся в небоевом состоянии.
Происшествия
В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети
Сотрудники правоохранительных органов задержали 68-летнего петербуржца, опубликовавшего в социальной сети запись экстремистского содержания, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
Forbes назвал лучших работодателей в России
Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой избавляется от татуировок на лице
Сын Елены Яковлевой решил избавиться от татуировок.
Космос
НАСА: астероид-убийца может нанести удар по Земле, превышающий взрыв Хиросимы в 15 раз (Sabq, Саудовская Аравия)
Шоу-бизнес
Ксения Собчак удивилась роскошной жизни Валерии Гай Германики
В рамках своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» Ксения Собчак взяла интервью у популярного режиссёра Валерии Гай Германики.
Общество
Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов
Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о нанесенных Шульгиным Валерии побоях
Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" рассказал о предыдущем браке артистки с музыкантом Александром Шульгиным.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Политика
Белый дом: Волкер подтвердил свои показания на слушаниях в Конгрессе
Экс-спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер выступил перед американскими законодателями на Капитолийском холме на слушаниях в специальном комитете по разведке нижней палаты.
Политика
В Польшу прибыло судно со сжиженным природным газом из США для Украины
Судно со сжиженным природным газом (СПГ) для Украины прибыло из США в польский СПГ-терминал в Свиноуйсьце.
Армия и оружие
Израильские военные нанесли удары по окрестностям Дамаска
Здоровье
Родители в Сибири потребовали запретить продажу никотинового мармелада
Внимание к проблеме решили привлечь представители родительской общественности. Они потребовали запретить киоски по продаже снюсов.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.