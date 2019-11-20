Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина потребует от России компенсацию за имущество в портах Крыма

До конца 2019 года АМПУ направит российскому правительству письмо с требованием возместить потери, понесенные Киевом из-за перехода Крыма под юрисдикцию России. В украинской портовой администрации также заявили, что под власть Крыма перешло имущество Украины, в частности гавани полуострова.
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