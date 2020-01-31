Энергетика
РБК«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
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с чего всё началось
Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.РБК30 января в 23:00
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СМИ: «Нафтогаз» поднял тариф на транзит российского газа
Национальная служба новостей31 января в 00:18
Дорогой украинской: почему вырос тариф на транзит российского газа в Европу
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Повышением тарифа на газ Украина настраивает Россию на смену транзитного направления
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