Энергетика

РБКРБК«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
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с чего всё началось

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
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«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

РБК30 января в 23:00
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