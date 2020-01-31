Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВУкраина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект договора между компаниями. Как отмечается, контракт, рассчитанный до 2024 года, был заключен в конце 2019-го.
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с чего всё началось

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
РБКвчера в 23:00

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СМИ узнали о росте ставки на транзит российского газа в Европу

РИА Новости02:13

Оценена стоимость транзита российского газа через Украину

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РБК: «Нафтогаз» на 2% повысил ставку на транзит газа из России в Европу

ТАССвчера в 23:46

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Национальная служба новостей00:18

РБК: «Нафтогаз» увеличил тариф на транзит газа в Европу

Коммерсантъ01:02

Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2%

Эхо Москвывчера в 23:30

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

РБКвчера в 23:00
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Появилось видео с места обрушения спорткомплекса в Петербурге

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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Швеции

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Власти подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Тюмени

Тюменские власти официально прокомментировали информацию о первом случае заражения коронавирусом в регионе.
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Как работают Яндекс.Новости?
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