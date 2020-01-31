Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВУкраина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект договора между компаниями. Как отмечается, контракт, рассчитанный до 2024 года, был заключен в конце 2019-го.
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с чего всё началось

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

СМИ узнали о росте ставки на транзит российского газа в Европу

РИА Новости02:13

Оценена стоимость транзита российского газа через Украину

Lenta.ru01:03

Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2%

Эхо Москвывчера в 23:30

СМИ: «Нафтогаз» поднял тариф на транзит российского газа

Национальная служба новостей00:18

РБК: «Нафтогаз» на 2% повысил ставку на транзит газа из России в Европу

ТАССвчера в 23:46

РБК: «Нафтогаз» увеличил тариф на транзит газа в Европу

Коммерсантъ01:02

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

РБКвчера в 23:00
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Взрыв произошел на заводе в Орловской области

ТАСС 03:17
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Появились слухи о возможном прекращении производства немецкого пикапа Mercedes-Benz X-Class.
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Lenta.ru вчера в 14:32
Энергетика

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Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на услуги по транзиту нефти на 6,6%. Об этом сообщило белорусское Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
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Политика

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Путину доложат об обращении Цуркан с просьбой вмешаться в дело

Президенту РФ будет доложено о просьбе обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан вмешаться в ее дело, однако глава государства никогда не влияет на работу следствия.
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Хоккей

CAS примет решение о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк завил, что вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге будет решаться в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»

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Microsoft разрешит удалять Paint и WordPad в Windows 10 20H1

Американская компания Microsoft разрешит удалять приложения Paint и WordPad в сборке Windows 10 20H1, которая должна выйти весной 2020 года, сообщает Windows Latest.
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Озвучившая Свинку Пеппу актриса отказалась от роли

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Во Франции компания создала тест на коронавирус

Свой собственный тест, предназначенный для диагностики нового коронавируса, создала французская компания Novacyt.
REGNUM 05:05
Как работают Яндекс.Новости?
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