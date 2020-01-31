Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВУкраина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект договора между компаниями. Как отмечается, контракт, рассчитанный до 2024 года, был заключен в конце 2019-го.
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с чего всё началось

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
РБК30 января в 23:00

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Дорогой украинской: почему вырос тариф на транзит российского газа в Европу

Известиявчера в 16:01

СМИ узнали о росте ставки на транзит российского газа в Европу

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Национальная служба новостей31 января в 00:18

РБК: «Нафтогаз» на 2% повысил ставку на транзит газа из России в Европу

ТАСС30 января в 23:46

Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2%

Эхо Москвы30 января в 23:30

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

РБК30 января в 23:00
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:40, Ашберн
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На юге Лондона произошел теракт

На юге Лондона в районе Стретем был совершен теракт. Об этом сообщает полиция Лондона в Twitter.
Газета.Ru 10:43
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Назвали цены на самый бюджетный Kia Seltos для России

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4 сотрудника спецназа ФСБ погибли в Сирии под минометным обстрелом

2 февраля поступили сведения о том, что в ходе боев в районе сирийского города Алеппо, под минометным обстрелом погибли 4 сотрудников спецназа ФСБ.
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Происшествия

Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики

Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Газета.Ru 10:27
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Спикер парламента Эстонии заявил, что Тартуский договор еще действует

Тартуский мирный договор 1920 года с Россией продолжает действовать, считает спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.
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Происшествия

В Новосибирске при обрушении крыши кафе погибла девушка

В Новосибирске под тяжестью снега обрушилась крыша кафе. Инцидент произошел ночью 2 февраля, когда в заведении проходила гаражная вечеринка.
BFM.ru 00:27
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Общество

Спикер Госдумы предложил помочь вымирающим регионам России

Ранее профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников заявил URA.RU, что убыль населения в российских регионах напрямую зависит от неблагоприятной экономической ситуации.
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Что изменится в российских законах в феврале 2020 года

Индексация выплат некоторым категориям льготников произойдет 1 февраля: они будут увеличены на 3%. Коэффициент определен на основе роста потребительских цен за предыдущий год.
РБК вчера в 01:02
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В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

По данным издания, больница построена по той же модели, что и госпиталь «Сяотаншань» в Пекине, возведенный в 2003 году для борьбы с атипичной пневмонией.
РБК 08:25
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РБК вчера в 10:38
Политика

Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
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Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
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Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова

РИА Новости 30 января в 09:45
Шоу-бизнес

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
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Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

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Правительство РФ внесло коронавирус в список опасных заболеваний

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У эвакуированных из Китая немцев обнаружили коронавирус

У двоих эвакуированных из китайского города Ухань граждан Германии выявили заражение коронавирусом 2019-nCoV.
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На Украине рассказали о планах Турции выделить $50 млн на нужды ВСУ

Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что в ходе визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев будет подписано соглашение о предоставлении турецкой стороной $50 млн на нужды украинских вооружённых сил.
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Шоу-бизнес

Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
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Игры

В Steam началась крупная распродажа игр Rockstar Games

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Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

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Израиль не пустил в страну китайцев из России и отправил их в Москву

Власти Израиля не пустили в страну прибывших из России 35 граждан Китая и отправили их обратным рейсом в Москву из-за опасения распространения коронавируса.
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Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
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Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
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